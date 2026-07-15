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- Наука и IT
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Самолет на 100% экологичном топливе поднялся на 15 км: чем завершился эксперимент
Gulfstream впервые опробовала бизнес-джет G800 на 100% постоянном авиационном топливе и зафиксировала заметное сокращение выбросов частиц, способствующих образованию инверсионных следов.
Компания Gulfstream Aerospace первой в сфере деловой авиации провела серию высотных испытаний самолета на 100% постоянном авиационном топливе SAF. Исследователи проверяли, может ли оно снизить количество твердых частиц, через которые в небе образуются инверсионные следы.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
В ходе испытаний Gulfstream G800 с двигателями Pearl 700 поднялся на высоту до 50 тысяч футов или примерно 15,2 километра. Это был первый полет этой модели и двигателя на чистом SAF.
Рядом с G800 летел специально переоборудованный Gulfstream G700. Его превратили в воздушную лабораторию, которая измеряла выбросы и следила за образованием инверсионного следа после самолета.
Исследователи сравнили обычное авиационное топливо Jet A, его низкосерную версию и чистое топливо HEFA, не содержащее серы и ароматических углеводородов.
Предварительные результаты показали, что при использовании 100% SAF количество твердых частиц, способствующих образованию инверсионных следов, заметно уменьшается.
В исследовании приняли участие NASA, Федеральное управление гражданской авиации США, Немецкий аэрокосмический центр, Rolls-Royce и другие партнеры.
Полученные данные должны помочь лучше оценить влияние авиации на окружающую среду, усовершенствовать модели инверсионных следов и сформировать будущие стандарты качества авиационного топлива.
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