Самолет на 100% экологичном топливе поднялся на 15 км: чем завершился эксперимент

Самолет Gulfstream / © gulfstream

Реклама

Компания Gulfstream Aerospace первой в сфере деловой авиации провела серию высотных испытаний самолета на 100% постоянном авиационном топливе SAF. Исследователи проверяли, может ли оно снизить количество твердых частиц, через которые в небе образуются инверсионные следы.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

В ходе испытаний Gulfstream G800 с двигателями Pearl 700 поднялся на высоту до 50 тысяч футов или примерно 15,2 километра. Это был первый полет этой модели и двигателя на чистом SAF.

Реклама

Рядом с G800 летел специально переоборудованный Gulfstream G700. Его превратили в воздушную лабораторию, которая измеряла выбросы и следила за образованием инверсионного следа после самолета.

Исследователи сравнили обычное авиационное топливо Jet A, его низкосерную версию и чистое топливо HEFA, не содержащее серы и ароматических углеводородов.

Предварительные результаты показали, что при использовании 100% SAF количество твердых частиц, способствующих образованию инверсионных следов, заметно уменьшается.

В исследовании приняли участие NASA, Федеральное управление гражданской авиации США, Немецкий аэрокосмический центр, Rolls-Royce и другие партнеры.

Реклама

Полученные данные должны помочь лучше оценить влияние авиации на окружающую среду, усовершенствовать модели инверсионных следов и сформировать будущие стандарты качества авиационного топлива.

Ранее мы рассказывали, что новый "тихий" самолет NASA X-59 впервые достиг сверхзвуковой скорости во время испытаний в Калифорнии. Технология должна изменить представление об авиаперелетах и вернуть скоростные рейсы.

Новости партнеров