Самолет NASA X-59 впервые преодолел звуковой барьер: что это значит для авиации

Самолет NASA X-59 / © NASA

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Новый «тихий» самолет NASA X-59 впервые достиг сверхзвуковой скорости во время испытаний в Калифорнии. Технология должна изменить представление об авиаперелетах и вернуть скоростные рейсы.

Об этом пишет space.com.

Сверхзвуковой полет NASA X-59

Самолет NASA X-59 успешно впервые преодолел звуковой барьер, достигнув сверхзвуковой скорости. X-59 является экспериментальным самолетом с удлиненным носом, разработанным для создания технологий, которые должны обеспечить «тихие» сверхзвуковые полеты. Этого важного результата удалось достичь 5 июня, более чем через полгода после первого испытательного полета.

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«Первый сверхзвуковой полет X-59 является свидетельством неизменного лидерства Америки в науке, инженерии и аэрокосмических инновациях», — заявил помощник президента по вопросам науки и технологий и директор Управления науки и технологической политики США Майкл Крассиос.

Испытательный полет стартовал и завершился на авиабазе Эдвардс в Калифорнии. За штурвалом X-59 находился пилот-испытатель NASA Джим «Клу» Лесс. Самолет поднялся в воздух в 14:08 по восточному времени США, а посадка состоялась через 81 минуту после взлета.

Во время полета Лесс поднял X-59 на высоту 43 400 футов (13 228 м) и разогнал его до максимальной скорости 713 миль в час (1147 км/ч.). Это примерно соответствует скорости Маха 1,1 — в 1,1 раза быстрее скорости звука.

Стоит отметить, что скорость звука зависит от температуры воздуха: чем теплее среда, тем быстрее распространяются звуковые волны. На уровне моря показатель Мах 1 обычно составляет около 761 мили в час, или 1225 км/ч.

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Впрочем, команда проекта X-59 не намерена останавливаться на этом достижении. Уже в ближайшие дни запланирован первый полет в так называемом режиме «условий миссии». В рамках этого испытания самолет должен достичь скорости Мах 1,4 и подняться примерно на высоту 55 тыс. футов (16 764 м).

Сверхзвуковые полеты над сушей могут возобновить

«Эти скорость и высота являются базовыми условиями для X-59, когда он в конце концов начнет полеты над несколькими американскими общинами, что позволит NASA собирать данные о том, как люди могут воспринимать его тихий звуковой удар», — написали представители NASA в заявлении.

«NASA передаст эти данные американским и международным регуляторам, чтобы помочь установить новые стандарты шума на основе реальных данных, которые позволят создать жизнеспособный рынок коммерческих сверхзвуковых полетов над сушей«, — добавили они.

Рынок сверхзвуковых полетов над сушей фактически прекратил существование еще в 1973 году. Тогда Федеральное управление гражданской авиации США ввело запрет, чтобы обезопасить население и имущество от мощных ударных звуковых волн.

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Что известно о самолете NASA X-59?

X-59 — ключевая часть программы NASA Quesst («Технологии тихого сверхзвукового полета»). Его конструкция создана таким образом, чтобы вместо громкого звукового удара генерировать лишь слабый шумовой эффект. Если проект будет реализован успешно, он может открыть путь к возвращению масштабных сверхзвуковых полетов над территорией США.

Самолет, созданный подразделением Lockheed Martin Skunk Works, в последние месяцы активно проходит серию испытаний, постепенно увеличивая количество часов в воздухе.

«Со времени первого полета самолета 28 октября 2025 года команда достигла огромного прогресса, совершив 16 полетов за последние 90 дней и выйдя на стабильный ритм испытаний. Я благодарен команде NASA и Lockheed Martin Skunk Works за их помощь в достижении этого этапа и надеюсь, что это лишь первое из многих сотрудничеств, когда мы будем восстанавливать портфель экспериментальных самолетов X-plane NASA», — заявил администратор NASA Джаред Айзекман.

К слову, в конце мая ракета Blue Origin New Glenn стоимостью 100 млн долл. взорвалась во время испытаний на мысе Канаверал. Инцидент уничтожил стартовую площадку, что может на месяцы задержать реализацию миссий NASA Artemis и запуск спутников Amazon. Джефф Безос заявил о начале расследования, а NASA оценивает влияние аварии на будущие космические программы. Это уже вторая неудача New Glenn за последние недели.

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