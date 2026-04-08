Самые болезненные укусы в мире: кто возглавил рейтинг и чем они опасны

Рыба-камень. Фото: SeanMack/CC BY 2.5

В мире животных существуют укусы и ужаления, которые способны вызывать чрезвычайно сильную боль — от насекомых до морских существ. Исследователи, изучающие это явление, даже создали специальные шкалы и собственным опытом проверяли силу таких ощущений.

Об этом сообщило издание BBC.

Жалящие животные используют сложные химические механизмы защиты или охоты. Их яд может содержать нейротоксины и вещества, вызывающие воспаление. Насекомые вводят его через жало, тогда как кусачие виды — например, змеи или пауки — впрыскивают токсины через клыки.

Одним из самых известных исследований в этой сфере стал индекс боли от укусов, созданный американским энтомологом Джастином Шмидтом. Он протестировал укусы по меньшей мере 96 видов насекомых и распределил их по четырем уровням боли.

К четвертому уровню Шмидт отнес только три вида. Среди них — муравей-шар, который еще называют «24-часовой» из-за продолжительности боли после укуса. Также в этот уровень входят оса-птицеед и оса-воин. Для каждого укуса исследователь оставил подробные описания ощущений, которые подчеркивают интенсивность боли.

После смерти Шмидта в 2023 году тему продолжил исследователь и популяризатор природы Койот Петерсон. Он проверил на себе укусы около 30 видов и предложил дополнить список самых болезненных. В частности, к нему он отнес японского гигантского шершня и осу-ката. По его словам, укус шершня является коротким, но очень интенсивным, тогда как укус осы-ката может длиться часами и сопровождаться повреждением тканей.

Однако сильнейшие болевые реакции наблюдаются не только после укусов насекомых. Среди морских существ особенно выделяются медузы ируканджи. Их укус часто сначала не ощущается, но примерно через 20 минут может развиться синдром Ируканджи. Он сопровождается сильной болью, которую описывают как чрезвычайно интенсивную, а также обильным потоотделением, рвотой, судорогами и общим ухудшением самочувствия.

По словам исследовательницы медуз Лизы-Энн Гершвин, характерным признаком этого синдрома является также сильное чувство тревоги или обреченности. Несмотря на тяжелые симптомы, большинство пострадавших в конце концов выздоравливают, а лечение в основном сводится к применению сильнодействующих обезболивающих.

Среди других морских существ, которые могут вызывать сильную боль, — кубомедузы, огненные черви и рыба-камень. Например, контакт с кубомедузой вызывает ожоги и интенсивные болевые ощущения, а укол рыбы-каменя может сопровождаться сильным отеком и болью, которая длится до нескольких суток.

В то же время специалисты подчеркивают: сравнивать боль от укусов разных видов сложно, ведь она зависит от индивидуальной реакции организма. Кроме того, намеренные попытки проверить такие укусы на себе связаны с высокими рисками для здоровья, особенно в случае с некоторыми морскими видами.

