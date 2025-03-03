Самые большие черные дыры: есть ли предел их роста, ученые удивили ответом

Астрономы продолжают споры о том, существует ли предел для массивности черных дыр.

Черные дыры – одни из самых загадочных объектов Вселенной, и вопрос об их максимальных размерах остается открытым. Ученые давно знают, что сверхмассивные черные дыры могут иметь массу в миллиарды раз больше Солнца, но есть ли предел их роста?

Об этом пишет Universe space tech.

Как определяют массу черных дыр

Самая известная черная дыра – Стрелец А* в центре Млечного Пути имеет массу около 4,3 миллиона солнечных масс. Однако в далеких галактиках ученые находят гораздо более массивные объекты. К примеру, TON 618 может иметь массу более 40 миллиардов солнечных, а квазар SDSS J140821.67+025733.2 вообще претендует на рекорд в 112 миллиардов.

Однако методы, которыми определяют массу черных дыр, часто дают противоречивые результаты. Одни расчеты базируются на движении звезд вокруг них, другие – на анализе излучения и эффекта Доплера.

Новое исследование: действительно ли черные дыры столь велики

Недавнее исследование галактики Космическая Подкова дало надежную оценку массе черной дыры – 36 миллиардов солнечных масс. Это подтверждено сразу двумя независимыми методами, что делает ее одним из наиболее достоверно определенных сверхмассивных объектов.

При этом астрономы предполагают, что реальная верхняя граница массы черных дыр может быть выше 50 миллиардов солнечных масс, которую считали максимально возможной.

Могут ли черные дыры становиться еще больше

Сейчас существуют две основные гипотезы:

Сверхмассивные черные дыры могут расти только до определенного уровня из-за ограничения аккреции (процесса поглощения вещества).

Они могут объединяться при столкновениях галактик, что теоретически позволяет им становиться еще более массивными.

Так что споры продолжаются: либо ученым придется пересматривать границы массивности черных дыр, либо они должны найти ошибки в предварительных расчетах.

Напомним, благодаря совместной работе Большого миллиметрового/субмиллиметрового массива телескопов Атакама (ALMA) в Чили, Гренландского телескопа и Глобального миллиметрового массива телескопов (VLBI) в Европе и Северной Америке ученые смогли заглянуть в "сердце" галактики Мессье 85 миллионов (87 миллионов).

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