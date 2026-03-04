Самые холодные "звезды" в Галактике могут быть созданы инопланетянами

Космос / © pixabay.com

В 1960 году физик Фримен Дайсон описал идею «сферы» — гигантской конструкции вокруг звезды, собирающей всю ее энергию. С тех пор учёные мечтают найти такое сооружение, ведь это было бы прямым доказательством существования развитых пришельцев. Новое исследование Амирнезама из Университета Арканзаса подсказывает астрономам, где именно в космосе стоит искать такие объекты и как они выглядят на самом деле.

Об этом пишет Universetoday.

Согласно выводам ученого, наиболее перспективными для строительства техносигнатур являются два типа звезд:

Красные карлики. Это самые распространенные звезды нашей Галактики. Они живут триллионы лет, что дает цивилизациям достаточно времени для инженерных свершений. Из-за небольшого размера звезды «рой» Дайсона можно разместить на расстоянии всего 0,05–0,3 а.е. от значительно экономящей материалы.

Белые карлики. «Мертвые» остатки солнцевидных звезд еще более компактны (около 1% от радиуса Солнца). Сферу вокруг них можно построить всего в нескольких миллионах километров от поверхности. Это минимизирует сложность конструкции, обеспечивая стабильную энергию в течение миллиарда лет.

Как распознать мегаструктуру?

Астрономы классифицируют звезды с помощью диаграммы Герцшпрунга-Рассела (HR), учитывающей температуру и светимость. Однако сфера Дайсона радикально изменяет правила игры:

Свет становится теплом. Поскольку сфера поглощает почти весь видимый свет звезды, она должна переизлучать эту энергию посредством инфракрасного излучения (тепла). Смещение в «красную зону». На диаграмме HR такая звезда резко смещается справа — в сторону сверхнизких температур. Если обычный красный карлик имеет температуру около 3000 К, то объект со сферой Дайсон будет иметь только 50 К. Аномальная чистота. В отличие от природных космических объектов, окруженных облаками пыли (дающими специфические линии силикатов в спектре), искусственные панели радиаторов будут выглядеть «стерильно» чистыми для спектрографов.

Современные расчеты показывают, что сплошная жесткая сфера физически невозможна. Скорее всего, это «рой» отдельных элементов. Через промежутки между ними мы наблюдали бы хаотические прыжки яркости, которые невозможно объяснить естественным вращением звезды.

На каком этапе поиски сейчас?

Сегодня главная надежда ученых — телескоп Джеймса Уэбба. Он лучше видит тепло (инфракрасный свет), которое должны излучать эти гигантские конструкции. Однако даже старые данные от телескопа WISE уже дают результаты.

К примеру, в мае 2024 года в рамках проекта «Гефест» проверили 5 миллионов звезд и нашли семь самых интересных кандидатов. Один из них позже оказался ошибкой (там нашли черную дыру), но другие объекты до сих пор остаются под вопросом. Новая работа ученого Амире дает астрономам четкую инструкцию: что именно искать среди миллиардов звезд, чтобы наконец-то найти настоящий след внеземной цивилизации.

