Наука и IT
115
Самые красивые животные-убийцы планеты: кто прячет смертельную силу за эффектным видом

В дикой природе изысканность нередко сочетается с роковой силой. Пять животных, которые выглядят очаровательно, но могут убить одним движением.

Косатка

Косатка / © Википедия

Природа не раз доказывала: за эффектной внешностью иногда скрывается серьезная угроза. Некоторые животные выглядят настолько привлекательно, что трудно поверить — они способны нанести смертельный удар. Впрочем, именно сочетание силы, инстинктов и природного «оружия» делает их одними из самых опасных обитателей планеты.

Об этом сообщило издание Times of India.

Пять животных, красота которых не мешает им оставаться роковыми хищниками

  • Южный казуар

Этот тропический великан с голубовато-красной шеей и характерным шлемом действует тихо, пока не почувствует угрозу. Если казуар защищает птенцов или его спровоцировать, он способен атаковать со скоростью до 50 км/ч и ударить ногой с когтем длиной до 12 сантиметров. Именно этот «нож» на лапе и делает его одной из самых опасных птиц мира.

Казуар / © pixabay.com

  • Дымчатый леопард

Лесной хищник из Юго-Восточной Азии отличается эффектным «облачным» окрасом и гибким телом. Но за мягкой внешностью — длинные клыки и молниеносная реакция. Дымчатый леопард охотится на обезьян, птиц и мелких млекопитающих, оставаясь почти незаметным в густых джунглях. Его численность под угрозой из-за браконьерства, но в природе это искусный охотник, важный для равновесия экосистемы.

Дымчатый леопард

Дымчатый леопард

  • Рыба-лев (крылатая)

Ее перьевые плавники и яркие полосы завораживают, но внутри колючек — мощный яд. Рыба-лев охотится, создавая водные порывы для загона добычи, и может быть опасной для человека. Попав в Карибский бассейн, она стала инвазивным видом, уничтожающим местную фауну. Поэтому на некоторых территориях даже поощряют ее контролируемый вылов.

Рыба-лев / © Общественное достояние

  • Древесная гадюка колючая

Ее чешуя выглядит так, будто кто-то создал маленького дракона. Колючая гадюка из тропических лесов Африки — мастер маскировки и атак из засады. Ее яд способен вызывать сильные кровотечения, а хватательный хвост помогает держаться на ветвях, ожидая добычу.

Древесная гадюка колючая. Фото: Flickr/soulsurvivor08

  • Косатка

Эффектные черно-белые гиганты имеют репутацию умных и любопытных к людям животных, но в океане они — элитные охотники. Косатки охотятся группами, координируют атаки и могут поймать даже акул или крупных китов. Их челюсти и зубы — угроза любому в морских глубинах.

Косатка / © Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали, как выглядит самая смердящая птица мира и какая ее уникальная черта сбивает ученых с толку. Эволюционная история гоацинов остается одной из самых дискуссионных в современной орнитологии.

