Самые красивые животные-убийцы планеты: кто прячет смертельную силу за эффектным видом

Косатка / © Википедия

Природа не раз доказывала: за эффектной внешностью иногда скрывается серьезная угроза. Некоторые животные выглядят настолько привлекательно, что трудно поверить — они способны нанести смертельный удар. Впрочем, именно сочетание силы, инстинктов и природного «оружия» делает их одними из самых опасных обитателей планеты.

Об этом сообщило издание Times of India.

Пять животных, красота которых не мешает им оставаться роковыми хищниками

Южный казуар

Этот тропический великан с голубовато-красной шеей и характерным шлемом действует тихо, пока не почувствует угрозу. Если казуар защищает птенцов или его спровоцировать, он способен атаковать со скоростью до 50 км/ч и ударить ногой с когтем длиной до 12 сантиметров. Именно этот «нож» на лапе и делает его одной из самых опасных птиц мира.

Казуар / © pixabay.com

Дымчатый леопард

Лесной хищник из Юго-Восточной Азии отличается эффектным «облачным» окрасом и гибким телом. Но за мягкой внешностью — длинные клыки и молниеносная реакция. Дымчатый леопард охотится на обезьян, птиц и мелких млекопитающих, оставаясь почти незаметным в густых джунглях. Его численность под угрозой из-за браконьерства, но в природе это искусный охотник, важный для равновесия экосистемы.

Дымчатый леопард

Рыба-лев (крылатая)

Ее перьевые плавники и яркие полосы завораживают, но внутри колючек — мощный яд. Рыба-лев охотится, создавая водные порывы для загона добычи, и может быть опасной для человека. Попав в Карибский бассейн, она стала инвазивным видом, уничтожающим местную фауну. Поэтому на некоторых территориях даже поощряют ее контролируемый вылов.

Рыба-лев / © Общественное достояние

Древесная гадюка колючая

Ее чешуя выглядит так, будто кто-то создал маленького дракона. Колючая гадюка из тропических лесов Африки — мастер маскировки и атак из засады. Ее яд способен вызывать сильные кровотечения, а хватательный хвост помогает держаться на ветвях, ожидая добычу.

Древесная гадюка колючая. Фото: Flickr/soulsurvivor08

Косатка

Эффектные черно-белые гиганты имеют репутацию умных и любопытных к людям животных, но в океане они — элитные охотники. Косатки охотятся группами, координируют атаки и могут поймать даже акул или крупных китов. Их челюсти и зубы — угроза любому в морских глубинах.

Косатка / © Associated Press

