Самые маленькие в мире дельфины удивили ученых своими трюками: видео

Дельфин Гектора / © Shutterstock

Реклама

Небольшая группа ученых из Новой Зеландии удивила мир, отследив удивительные подводные трюки самых маленьких в мире дельфинов Гектора. Они длиной до 1,4 метра. Исследователи из Оклендского университета прикрепили к 11 особям Южного острова миниатюрные датчики, чтобы отследить их движения в заливе Те-Коко-о-Купе/Клауди-Бей.

Об этом пишет IFLScience.

Результаты нового исследования шокировали учёных. Несмотря на свой скромный размер, дельфины Гектора оказались подлинными мастерами подводной акробатики. Датчики зафиксировали, как дельфины выполняют сальто, бочковые вращения и ныряют на поразительную глубину — до 120 метров. По словам доктора Илиаса Фосколоса, ведущего автора исследования, такая глубина для животного такого размера чрезвычайна.

Реклама

Охота как причина трюков

Ученые предполагают, что эти впечатляющие трюки связаны с охотой. Дельфины меняли свое поведение в зависимости от того, на какую добычу охотились:

На мелководье они медленно переворачивались на спину, охотясь на придонную рыбу, например камбала и щепка.

В толще воды движения становились более быстрыми и энергичными — дельфины использовали бочковые вращения, чтобы захватить мелкую стайную рыбу.

Кроме того, исследователи заметили, что дельфины способны преодолевать значительные расстояния — одна особь проплыла вдоль побережья 15 километров.

Эти данные важны для сохранения вида, ведь дельфины Гектора уязвимы к запутыванию в рыболовных сетках. Изучив их движения и поведение, ученые смогут разработать более эффективные стратегии защиты этих удивительных животных.

Напомним, Лолонг был самцем морского крокодила (Crocodylus porosus), пойманным в сентябре 2011 года на болотах Бунавана на филиппинском острове Минданао. Его размеры поражали — 6,17 метра от морды до хвоста. Это позволило ему попасть в Книгу рекордов Гиннесса, забрав титул у предыдущего рекордсмена — австралийского крокодила Кассиуса, длина которого была 5,48 метра.

Реклама

Ранее сообщалось, что тайна странных звуков, которые ученые фиксировали на дне Тихого океана еще с 1979 года, наконец-то получила объяснение. Как выяснилось, источником сигналов была горнодобывающая техника, оставившая после себя не только видимые шрамы, но и акустические следы.