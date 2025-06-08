Самые мощные взрывы во Вселенной: астрономы узнали, как звезды гибнут в пасти черных дыр.

Астрономы обнаружили «экстремальные ядерные вспышки» — самые мощные космические взрывы

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Гавайские астрономы, используя данные обсерватории и. М. Кека обнаружили новый класс космических взрывов, названных «экстремальными ядерными вспышками» (ENTs). Эти события являются самыми мощными вспышками энергии в космосе , когда-либо наблюдавшими учеными. Они высвобождают больше энергии, чем 100 сверхновых звезд.

Об этом сообщает гавайская обсерватория им. М. Кека.

Тайна ENTs: как сверхмассивные черные дыры разрывают звезды

Астрономы обнаружили «экстремальные ядерные вспышки» (ENTs) – это новый, очень мощный класс космических взрывов. Эти события являются самыми энергичными транзиентами из всех, когда-либо наблюдавшихся во Вселенной, высвобождая потрясающее количество энергии, превосходящее совокупную мощность более 100 сверхновых звезд. Такое открытие стало возможным благодаря наблюдениям, проведённым с помощью обсерватории Кека.

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Эти невероятные и разрушительные космические события происходят, когда массивные звезды приближаются на критическое расстояние до сверхмассивных черных дыр и разрываются их мощной гравитацией. сверхновых, что делает их уникальными для исследования.

Новый взгляд на рост черных дыр и эволюцию галактик

Открытие ENTs открывает совершенно новый и очень перспективный способ изучения сверхмассивных черных дыр, расположенных в центрах далеких галактик. Наблюдая за этими экстремальными вспышками, ученые могут получить бесценные данные о массе, скорости вращения и окружающей среде, окружающей эти гигантские космические объекты.

Кроме того, исследование ENTs позволяет получить важные представления о росте черных дыр во время так называемого «космического полудня». Этот период, приходящийся на раннюю историю Вселенной, характеризовался чрезвычайно активным ростом черных дыр и бурным образованием звезд в молодых галактиках. Понимание ENTs поможет разгадать тайны взаимодействия черных дыр и эволюции галактик в это критическое время.

Это открытие значительно расширяет наше понимание природы космических взрывов, процессов аккреции материи на сверхмассивные черные дыры и их роль в формировании Вселенной. Она открывает новые возможности для будущих исследований в астрофизике.

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Напомним, открытие «темных звезд» объясняет одну из самых больших загадок Вселенной . Авторы исследования показали, что некоторые из обнаруженных телескопом "Джеймс Вебб" объектов соответствуют свойствам по моделированию "темных звезд".