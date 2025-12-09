Самые опасные насекомые мира: девятка "убийц", о которых часто забывают

Комары / © Associated Press

Реклама

Насекомые кажутся безобидными, но именно они ежегодно представляют одну из самых больших угроз для жизни человека. Часть этих существ переносит смертельно опасные болезни, другие — имеют ядовитые укусы или способны косвенно вызывать масштабные человеческие потери.

Об этом сообщило издание Times of India.

Несмотря на свой малый размер, насекомые вносят непропорционально большой вклад в глобальную смертность — от малярии и денге до тяжелых аллергических реакций. Понимание их поведения и среды обитания остается ключевым элементом профилактики.

Реклама

Комары

Комары — безоговорочные лидеры по количеству смертей. Самки некоторых видов, в частности Anopheles, переносят малярию, лихорадку денге, вирус Зика и вирус Западного Нила. По данным ВОЗ, инфекции, передаваемые комарами, ежегодно убивают более 700 тысяч человек. Благодаря способности ориентироваться на тепло и углекислый газ эти насекомые эффективно находят людей и остаются самым опасным видом с точки зрения смертности.

Комары / © из соцсетей

Мухи цеце

В странах Африки к югу от Сахары мухи цеце передают паразита Trypanosoma brucei — возбудителя африканской сонной болезни. Инфекция постепенно поражает нервную систему, а без лечения может закончиться смертью. Несмотря на программы контроля популяции, вспышки болезни все еще фиксируют в отдаленных районах.

Муха-цеце. Фото: Международное агентство по атомной энергии/CC BY-SA 4.0

Жуки-триатомины («желудочные жуки»)

Укусы триатоминов переносят паразита, вызывающего болезнь Шагаса. Инфекция поражает сердце и пищеварительную систему и может привести к хроническим осложнениям и смертельным последствиям. Заболевание особенно распространено в Латинской Америке.

Жук-триатомин. Фото: Dr. Erwin Huebner/CC0

Блохи

Блохи исторически были переносчиками одних из самых масштабных пандемий, включая средневековую Черную смерть. Они способны заражать людей бактерией Yersinia pestis, вызывающей чуму, а также некоторыми видами тифа. Хотя риски сейчас значительно меньше, в определенных регионах инфекции все еще случаются.

Реклама

Блохи

Пчелы, осы и шершни

Большинство укусов ограничиваются болью и отеком, но для людей с аллергией даже один укус может быть смертельным. Дополнительную опасность представляют африканизированные пчелы, которые атакуют роями, и азиатские гигантские шершни, чей токсичный яд может привести к полиорганной недостаточности. Ежегодно в мире регистрируют десятки смертельных случаев.

Пчела / © unsplash.com

Огненные муравьи

Агрессивные красные огненные муравьи атакуют массово, впрыскивая болезненный токсин. Для людей с повышенной чувствительностью их укусы способны вызвать анафилактический шок. Вид активно распространяется в разных странах, увеличивая риски для населения.

Огненный муравей. Фото: Alexander Wild/CC0

Ядовитые гусеницы Lonomia obliqua

На вид пушистые, эти южноамериканские гусеницы содержат один из самых опасных ядов среди насекомых. Контакт с их колючками приводит к нарушению свертываемости крови и внутренним кровотечениям. Известны случаи смертей после прикосновения к такой гусенице.

Ядовитые гусеницы / © Общественное достояние

Сарана

Саранча не атакует людей напрямую, но ее рои способны уничтожать урожаи на целых континентах. Массовое уничтожение посевов приводит к голоду и экономическим кризисам, а значит, косвенно — к человеческим жертвам.

Реклама

Сарана / © Википедия

Австралийские муравьи-прыгуны

Муравьи вида Jack Jumper Ant имеют сильный яд и агрессивный характер. Укус может вызвать анафилаксию, которая без оперативной медицинской помощи становится смертельной. В регионах распространения этих муравьев фиксируют ежегодные летальные случаи.

Австралийский муравей-прыгун. Фото: Steve Shattuck/CC BY 2.0

Напомним, в колумбийской Амазонии ученые обнаружили новый вид крошечной рыбы, которая между брюшными плавниками имеет крыловидный лоскут кожи, назначение которого непонятно.