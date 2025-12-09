- Дата публикации
Самые опасные насекомые мира: девятка "убийц", о которых часто забывают
Малярия, денге, аллергические шоки — это лишь часть угроз, которые несут самые опасные насекомые мира. Их влияние на здоровье людей значительно больше, чем кажется.
Насекомые кажутся безобидными, но именно они ежегодно представляют одну из самых больших угроз для жизни человека. Часть этих существ переносит смертельно опасные болезни, другие — имеют ядовитые укусы или способны косвенно вызывать масштабные человеческие потери.
Об этом сообщило издание Times of India.
Несмотря на свой малый размер, насекомые вносят непропорционально большой вклад в глобальную смертность — от малярии и денге до тяжелых аллергических реакций. Понимание их поведения и среды обитания остается ключевым элементом профилактики.
Комары
Комары — безоговорочные лидеры по количеству смертей. Самки некоторых видов, в частности Anopheles, переносят малярию, лихорадку денге, вирус Зика и вирус Западного Нила. По данным ВОЗ, инфекции, передаваемые комарами, ежегодно убивают более 700 тысяч человек. Благодаря способности ориентироваться на тепло и углекислый газ эти насекомые эффективно находят людей и остаются самым опасным видом с точки зрения смертности.
Мухи цеце
В странах Африки к югу от Сахары мухи цеце передают паразита Trypanosoma brucei — возбудителя африканской сонной болезни. Инфекция постепенно поражает нервную систему, а без лечения может закончиться смертью. Несмотря на программы контроля популяции, вспышки болезни все еще фиксируют в отдаленных районах.
Жуки-триатомины («желудочные жуки»)
Укусы триатоминов переносят паразита, вызывающего болезнь Шагаса. Инфекция поражает сердце и пищеварительную систему и может привести к хроническим осложнениям и смертельным последствиям. Заболевание особенно распространено в Латинской Америке.
Блохи
Блохи исторически были переносчиками одних из самых масштабных пандемий, включая средневековую Черную смерть. Они способны заражать людей бактерией Yersinia pestis, вызывающей чуму, а также некоторыми видами тифа. Хотя риски сейчас значительно меньше, в определенных регионах инфекции все еще случаются.
Пчелы, осы и шершни
Большинство укусов ограничиваются болью и отеком, но для людей с аллергией даже один укус может быть смертельным. Дополнительную опасность представляют африканизированные пчелы, которые атакуют роями, и азиатские гигантские шершни, чей токсичный яд может привести к полиорганной недостаточности. Ежегодно в мире регистрируют десятки смертельных случаев.
Огненные муравьи
Агрессивные красные огненные муравьи атакуют массово, впрыскивая болезненный токсин. Для людей с повышенной чувствительностью их укусы способны вызвать анафилактический шок. Вид активно распространяется в разных странах, увеличивая риски для населения.
Ядовитые гусеницы Lonomia obliqua
На вид пушистые, эти южноамериканские гусеницы содержат один из самых опасных ядов среди насекомых. Контакт с их колючками приводит к нарушению свертываемости крови и внутренним кровотечениям. Известны случаи смертей после прикосновения к такой гусенице.
Сарана
Саранча не атакует людей напрямую, но ее рои способны уничтожать урожаи на целых континентах. Массовое уничтожение посевов приводит к голоду и экономическим кризисам, а значит, косвенно — к человеческим жертвам.
Австралийские муравьи-прыгуны
Муравьи вида Jack Jumper Ant имеют сильный яд и агрессивный характер. Укус может вызвать анафилаксию, которая без оперативной медицинской помощи становится смертельной. В регионах распространения этих муравьев фиксируют ежегодные летальные случаи.
