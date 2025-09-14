Самые полезные и самые вредные фрукты для пищеварения: рейтинг гастроэнтеролога

Фрукты / © pexels.com

Гарвардский гастроэнтеролог Саурабх Сети, который более десяти лет изучает здоровье кишечника, обнародовал перечень фруктов, по-разному влияющих на пищеварительную систему. По его словам, не все из них одинаково полезны: некоторые могут провоцировать воспалительные процессы и вредить работе кишечника.

На последнем месте в рейтинге оказались перезрелые бананы. Врач объяснил, что во время созревания в плодах резко уменьшается количество резистентного крахмала и пищевых волокон, зато растет уровень сахара. Это может вызвать скачки глюкозы и не обеспечивает надлежащего питания для полезных бактерий. Именно поэтому такие бананы, по словам Сети, стоит избегать. Зато слегка недозрелые плоды сохраняют больше клетчатки и действуют как пребиотик, поддерживая микрофлору.

К фруктам со средним уровнем пользы он отнес дыни, груши, яблоки, виноград и апельсины. Последние, несмотря на высокое содержание витамина С, могут иметь и негативный эффект: некоторые исследования указывают на связь между чрезмерным употреблением цитрусовых и повышенным риском рака кожи.

Самыми полезными для кишечника, по мнению Сети, являются черника и гранат. Они богаты антиоксидантами, которые помогают бороться со свободными радикалами, снижают воспаление и способствуют профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Врач подчеркнул, что выбор фруктов имеет непосредственное влияние не только на состояние пищеварительной системы, но и на общее здоровье, в частности риск развития диабета, онкологии и сердечных болезней.

