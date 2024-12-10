Самые популярные запросы в Google в 2024 году: что больше всего искали украинцы

В Google представили самые популярные запросы в 2024 году в Украине. Так, на первом месте по популярности оказался запрос "График отключения света".

Об этом сообщается в официальном блоге Google Украина.

В Google проанализировали, популярность каких поисковых запросов в разных категориях выросла больше всего за год, и определили наиболее интересовавшие украинцев темы в течение 2024 года.

Самым популярным поисковым запросом года стал "График отключения света". На второй строчке оказался запрос "Евро 2024", а на третьей позиции — "Сырский". Среди самых популярных запросов были "Олимпийские игры 2024", "Пасха 2024" и "Суджа".

Что касается персон, интерес к которым рос больше всего в течение года, то лидером в этой категории стал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Украинские пользователи также активно искали информацию о таких людях, как Александр Усык, Дональд Трамп, Камала Харрис и Клавдия Петривна.

В категории о потерях 2024 года больше всего поисковых запросов было об Ирине Фарион, Алексее Навальном и Алене Делоне.

Что касается фильмов, то больше всего украинцы искали документальный фильм "20 дней в Мариуполе".

Среди поисковых запросов по поводу покупок украинцы больше всего интересовались, где купить EcoFlow, зарядные станции, инверторы и солнечные панели.

А еще украинцы в течение года искали, что означают аббревиатуры МСЭК, РЭБ, ЦНАП и КАБ; пытались выяснить значение слов "террикони", "квадроберы" и "чиназес", а также — что такое очереди отключения света и справка ок-7.

Полный список самых популярных запросов в Google в 2024 году:

Самые популярные запросы года:

График отключения света

Евро 2024

Сырский

Олимпийские игры 2024

Пасха 2024

Усык

Сужа

20 дней в Мариуполе

Евровидение 2024

Персона, интерес к которой рос больше всего:

Александр Сырский

Александр Усык

Дональд Трамп

Сергей Лавров

Камала Харрис

Майк Тайсон

Николай Тищенко

Павел Дуров

Клавдия Петривна

Соня Морозюк

Ушли навсегда:

Ирина Фарион

Алексей Навальный

Ален Делон

Анастасия Заворотнюк

Александр Масляков

Вячеслав Узелков

Александр Ширвиндт

Виталий Белоножко

Богдан Сташкив

Шеннен Догерти

Вопрос: "Что такое?":

что такое мсек

что такое реб

что такое терриконы

что такое очереди отключения света

что такое цнап

что такое справка ок-7

что такое каб

что такое бусификация

что такое квадроберы

что такое чиназес

Покупка:

Экофлоу

Вентилятор

Зарядная станция

Инвертор

Айфон 16

Дубайский шоколад

Сквиш лапка

Гелевый аккумулятор 100 ампер

Солнечные панели

Тюбинг

Фильм:

20 дней в Мариуполе

Мыслями наизнанку 2

Дюна 2

Солтберн

Субстанция

Веном 3

Люблю тебя ненавидеть

Ужасающий 3

Дикий робот

Конотопская ведьма.

Напомним, что в 2023 году украинцы чаще всего искали в Google "Карту воздушных тревог", "График отключения света" и "Пригожин".

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