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Самые популярные запросы в Google в 2024 году: что больше всего искали украинцы

Самые популярные запросы в Google в 2024 году: что больше всего искали украинцы

Google/Фото: Unsplash

В частности, украинцы активно интересовались Сырским, покупкой зарядных станций и квадроберами.

В Google представили самые популярные запросы в 2024 году в Украине. Так, на первом месте по популярности оказался запрос "График отключения света".

Об этом сообщается в официальном блоге Google Украина.

В Google проанализировали, популярность каких поисковых запросов в разных категориях выросла больше всего за год, и определили наиболее интересовавшие украинцев темы в течение 2024 года.

Самым популярным поисковым запросом года стал "График отключения света". На второй строчке оказался запрос "Евро 2024", а на третьей позиции — "Сырский". Среди самых популярных запросов были "Олимпийские игры 2024", "Пасха 2024" и "Суджа".

Что касается персон, интерес к которым рос больше всего в течение года, то лидером в этой категории стал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Украинские пользователи также активно искали информацию о таких людях, как Александр Усык, Дональд Трамп, Камала Харрис и Клавдия Петривна.

В категории о потерях 2024 года больше всего поисковых запросов было об Ирине Фарион, Алексее Навальном и Алене Делоне.

Что касается фильмов, то больше всего украинцы искали документальный фильм "20 дней в Мариуполе".

Среди поисковых запросов по поводу покупок украинцы больше всего интересовались, где купить EcoFlow, зарядные станции, инверторы и солнечные панели.

А еще украинцы в течение года искали, что означают аббревиатуры МСЭК, РЭБ, ЦНАП и КАБ; пытались выяснить значение слов "террикони", "квадроберы" и "чиназес", а также — что такое очереди отключения света и справка ок-7.

Полный список самых популярных запросов в Google в 2024 году:

Самые популярные запросы года:

  • График отключения света
  • Евро 2024
  • Сырский
  • Олимпийские игры 2024
  • Пасха 2024
  • Усык
  • Сужа
  • 20 дней в Мариуполе
  • Евровидение 2024

Персона, интерес к которой рос больше всего:

  • Александр Сырский
  • Александр Усык
  • Дональд Трамп
  • Сергей Лавров
  • Камала Харрис
  • Майк Тайсон
  • Николай Тищенко
  • Павел Дуров
  • Клавдия Петривна
  • Соня Морозюк

Ушли навсегда:

  • Ирина Фарион
  • Алексей Навальный
  • Ален Делон
  • Анастасия Заворотнюк
  • Александр Масляков
  • Вячеслав Узелков
  • Александр Ширвиндт
  • Виталий Белоножко
  • Богдан Сташкив
  • Шеннен Догерти

Вопрос: "Что такое?":

  • что такое мсек
  • что такое реб
  • что такое терриконы
  • что такое очереди отключения света
  • что такое цнап
  • что такое справка ок-7
  • что такое каб
  • что такое бусификация
  • что такое квадроберы
  • что такое чиназес

Покупка:

  • Экофлоу
  • Вентилятор
  • Зарядная станция
  • Инвертор
  • Айфон 16
  • Дубайский шоколад
  • Сквиш лапка
  • Гелевый аккумулятор 100 ампер
  • Солнечные панели
  • Тюбинг

Фильм:

  • 20 дней в Мариуполе
  • Мыслями наизнанку 2
  • Дюна 2
  • Солтберн
  • Субстанция
  • Веном 3
  • Люблю тебя ненавидеть
  • Ужасающий 3
  • Дикий робот
  • Конотопская ведьма.

Напомним, что в 2023 году украинцы чаще всего искали в Google "Карту воздушных тревог", "График отключения света" и "Пригожин".

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