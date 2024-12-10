Самые популярные запросы в Google в 2024 году: что больше всего искали украинцы

В частности, украинцы активно интересовались Сырским, покупкой зарядных станций и квадроберами.
В Google представили самые популярные запросы в 2024 году в Украине. Так, на первом месте по популярности оказался запрос "График отключения света".
Об этом сообщается в официальном блоге Google Украина.
В Google проанализировали, популярность каких поисковых запросов в разных категориях выросла больше всего за год, и определили наиболее интересовавшие украинцев темы в течение 2024 года.
Самым популярным поисковым запросом года стал "График отключения света". На второй строчке оказался запрос "Евро 2024", а на третьей позиции — "Сырский". Среди самых популярных запросов были "Олимпийские игры 2024", "Пасха 2024" и "Суджа".
Что касается персон, интерес к которым рос больше всего в течение года, то лидером в этой категории стал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Украинские пользователи также активно искали информацию о таких людях, как Александр Усык, Дональд Трамп, Камала Харрис и Клавдия Петривна.
В категории о потерях 2024 года больше всего поисковых запросов было об Ирине Фарион, Алексее Навальном и Алене Делоне.
Что касается фильмов, то больше всего украинцы искали документальный фильм "20 дней в Мариуполе".
Среди поисковых запросов по поводу покупок украинцы больше всего интересовались, где купить EcoFlow, зарядные станции, инверторы и солнечные панели.
А еще украинцы в течение года искали, что означают аббревиатуры МСЭК, РЭБ, ЦНАП и КАБ; пытались выяснить значение слов "террикони", "квадроберы" и "чиназес", а также — что такое очереди отключения света и справка ок-7.
Полный список самых популярных запросов в Google в 2024 году:
Самые популярные запросы года:
- График отключения света
- Евро 2024
- Сырский
- Олимпийские игры 2024
- Пасха 2024
- Усык
- Сужа
- 20 дней в Мариуполе
- Евровидение 2024
Персона, интерес к которой рос больше всего:
- Александр Сырский
- Александр Усык
- Дональд Трамп
- Сергей Лавров
- Камала Харрис
- Майк Тайсон
- Николай Тищенко
- Павел Дуров
- Клавдия Петривна
- Соня Морозюк
Ушли навсегда:
- Ирина Фарион
- Алексей Навальный
- Ален Делон
- Анастасия Заворотнюк
- Александр Масляков
- Вячеслав Узелков
- Александр Ширвиндт
- Виталий Белоножко
- Богдан Сташкив
- Шеннен Догерти
Вопрос: "Что такое?":
- что такое мсек
- что такое реб
- что такое терриконы
- что такое очереди отключения света
- что такое цнап
- что такое справка ок-7
- что такое каб
- что такое бусификация
- что такое квадроберы
- что такое чиназес
Покупка:
- Экофлоу
- Вентилятор
- Зарядная станция
- Инвертор
- Айфон 16
- Дубайский шоколад
- Сквиш лапка
- Гелевый аккумулятор 100 ампер
- Солнечные панели
- Тюбинг
Фильм:
- 20 дней в Мариуполе
- Мыслями наизнанку 2
- Дюна 2
- Солтберн
- Субстанция
- Веном 3
- Люблю тебя ненавидеть
- Ужасающий 3
- Дикий робот
- Конотопская ведьма.
Напомним, что в 2023 году украинцы чаще всего искали в Google "Карту воздушных тревог", "График отключения света" и "Пригожин".
Читайте также: