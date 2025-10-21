Самые сильные существа на планете: ученые выяснили, кто чемпион среди животных

Слон / © unsplash.com

Реклама

При попытке определить 10 самых сильных существ на Земле, ученые всегда сталкиваются с главной дилеммой: измерение силы. Ученым необходимо решить, какой именно критерий выбрать: будет ли это абсолютная мощность — способность переместить самый тяжелый объект, или относительная сила — мощность относительно собственной массы тела.

Именно выбор категории кардинально меняет список возможных чемпионов, пишет T4.

В категории абсолютной силы на суше безоговорочным чемпионом является африканский слон. Этот гигант может поднять вес, превышающий шесть тонн, а некоторые оценки достигают девяти тонн. Основная часть этой невероятной мощности сосредоточена в его хоботе — уникальном органе, который содержит около 40 000 мышц и может как вырвать дерево с корнями, так и осторожно поднять мелкую травинку.

Реклама

В этой же лиге тяжеловесов выступает горилла, чья сила, благодаря чрезвычайно плотным мышечным волокнам, позволяет ей поднимать грузы более 815 килограммов. Ее превосходит арктический овцебык, способный выдерживать и перемещать вес около 900 кг. Среди хищников доминируют большие кошки и медведи: тигр способен тянуть добычу весом более 540 кг, что вдвое превышает его собственную массу, а медведь гризли демонстрирует похожие показатели колоссальной силы.

Однако, если измерять силу относительно, чемпионами становятся не гиганты, а существа, которых легко не заметить. Титул самого сильного в мире существа, фунт за фунтом, принадлежит навозному жуку (в частности, Onthophagus taurus). Это насекомое, весящее доли грамма, способно тянуть груз, который в 1141 раз превышает его собственную массу — человеческий эквивалент этого подвига равнялся бы поднятию шести двухэтажных автобусов.

Немного от своего сородича отстает и жук-носорог, который может нести груз, в 850 раз тяжелее его собственного тела. Другим ярким примером является муравей-листорез, который без устали переносит кусочки листьев, в 50 раз превышающие его вес.

Однако, сила проявляется не только в поднятии веса. Если учесть другие показатели, список пополняется новыми чемпионами. Солоноводный крокодил имеет самый мощный укус среди всех живых существ, сила которого превышает 16 000 ньютонов. А в небе царит гарпия - самый сильный орел в мире, чьи мощные когти способны хватать и поднимать в воздух добычу (ленивцев или обезьян) весом до 9 кг.

Реклама

«Таким образом, «самые сильные» существа планеты демонстрируют, что эволюция нашла множество путей к вершине мощности: от брутальной массы слона до невероятной биомеханической эффективности жука», — отмечает издание.

В то же время африканская мохнатая лягушка обладает особой способностью к саморазрушению, которая позволяет ей щелкать костями пальцев ног, когда ей угрожает опасность, создавая костяные когти, пронизывающие кожу, как у Росомахи из комиксов Marvel.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.