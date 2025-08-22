Самые смертоносные вирусы распространяются по миру: как уберечься

Вирус / © Pixabay

Инфекционные болезни сопровождают человечество с давних времен, но скорость их распространения поражает даже сегодня.

Об этом пишет ScienceAlert.

«Понимание того, как передаются вирусы и бактерии, — это не только забота о собственном здоровье, но и способ защитить тех, кто рядом», — отмечает Дэн Баумгардт, старший преподаватель Школы физиологии, фармакологии и неврологии Бристольского университета.

Корь — абсолютный лидер

Среди всех известных инфекций корь считается наиболее заразной. Его показатель R0 составляет от 12 до 18, то есть один больной может инфицировать сотни людей всего за несколько циклов передачи.

«Достаточно просто войти в помещение, где больной человек находился два часа назад, чтобы заразиться», — объясняют медики.

Вакцинация является ключевым методом защиты, но снижение уровня прививок повлекло за собой возвращение болезни даже в страны с высоким уровнем медицины.

К этой группе также относятся коклюш, ветряная оспа и COVID-19 с показателем R0 от 8 до 17. Они могут вызвать серьезные осложнения — пневмонию, менингит, судороги и даже смерть. Опасность в том, что инфекция часто передается еще до появления симптомов.

Туберкулез

Туберкулез менее заразен (R0 — 1-4), однако требует длительного лечения — не менее полугода с приемом нескольких антибиотиков. Угрозу представляют новые формы бактерии, устойчивые к лекарству.

Эбола — молчаливая смерть

С показателем R0 1,5–2,5 Эбола не распространяется массово, однако смертность очень высока. Передача возможна только посредством контакта с биологическими жидкостями больного.

Как спастись

«Опасность инфекций определяется не только симптомами, но и легкостью передачи. Вакцинация — самое мощное оружие против эпидемий», — отмечают эксперты.

Коллективный иммунитет создает барьер, останавливающий распространение болезней в обществе, защищая самых уязвимых.

Напомним, в Украине в течение года количество случаев кори возросло более чем в десять раз. Наибольшую опасность эта инфекция представляет именно для детских коллективов. Как отметил главный санитарный врач Игорь Кузин, корь является одной из самых заразных болезней: девять из десяти невакцинированных детей, контактирующих с больным, неизбежно инфицируются.

В настоящее время в стране официально зафиксировано почти 1200 случаев заболевания, из которых около 900 — это дети до 17 лет. Для сравнения: в прошлом году было всего 70.

По словам Кузина, корь особенно быстро распространяется в замкнутых детских коллективах — школах и классах, где дети постоянно контактируют между собой. Уровень охвата вакцинацией от кори, паротита и краснухи остается критически низким — только 44% необходимых 95%. Худшая ситуация наблюдается в Киевской, Одесской и Ивано-Франковской областях.

Чиновник также напомнил об опасности других инфекций, в частности полиомиелита и дифтерии. Так, в Закарпатье недавно удалось ликвидировать вспышку полиомиелита, на что вместе с ВОЗ понадобилось почти три года.

Кузин обратил внимание, что недоверие к вакцинации усиливали некоторые религиозные общины, в частности, церковь Московского патриархата. Это существенно повлияло на низкий уровень прививок среди населения.

«Кор и дальше остается главной угрозой для детей в Украине. Прививку нужно делать как можно скорее, ведь только при условии охвата по меньшей мере 95% можно избежать повторных вспышек как в школах, так и на уровне регионов», — подытожил замминистра.