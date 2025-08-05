Материковый тайпан. Фото: XLerate/CC BY-SA 3.0

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Змеи — одни из самых опасных хищников на планете. Их методы убийства разнообразны — от мощного яда до способности глотать добычу вдвое больше собственной головы. Но какая из них действительно самая смертоносная?

Об этом сообщило издание IFLScience

Некоторые змеи используют яд, который парализует нервную систему или вызывает остановку сердца, другие — физическую силу, чтобы задушить жертву. Однако понятие «самая смертоносная змея» может означать разные вещи: самая ядовитая, та, что вызывает больше всего смертей среди людей, или же наиболее агрессивная.

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Самая ядовитая змея на планете — материковый тайпан

Бесспорное лидерство по токсичности яда принадлежит материковому тайпану (Oxyuranus microlepidotus), обитающему в Австралии. Его яд настолько мощный, что одна порция способна убить до 250 тысяч мышей или более 100 взрослых людей. Среди всех сухопутных змей мира он имеет самый низкий показатель LD50 — 0,025 мг/кг, что свидетельствует о чрезвычайной смертоносности токсина.

Несмотря на это, реальной угрозы для людей тайпан почти не представляет. Эта змея известна своим крайне осторожным поведением, редко выходит на поверхность и старается избегать контакта с людьми. Более того, ни одного подтвержденного смертельного случая среди людей после укуса материкового тайпана зафиксировано не было.

Самые смертоносные виды змей

Хотя тайпан и имеет самый сильный яд, он не является «самым смертоносным» в прямом смысле. Такой статус чаще приписывают другим видам — тем, кто ежегодно уносит больше всего человеческих жизней. И здесь лидером является не Австралия, а Индия.

Именно здесь обитает так называемая «Большая четверка» ядовитых змей, ответственная за большинство смертей от укусов в мире. В нее входят:

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гадюка Рассела (Daboia russelii)

обыкновенный крайт (Bungarus caeruleus)

индийская кобра (Naja naja)

пыльцевидная гадюка (Echis carinatus)

По оценкам, ежегодно только в Индии эти четыре вида вызывают от 46 до 60 тысяч смертей. А это более половины всех летальных случаев от укусов змей в мире, общее количество которых составляет от 81 до 140 тысяч в год.

Почему именно «большая четверка» так опасна

Каждый из этих видов имеет свои особенности, которые повышают риск летальных исходов.

Обыкновенный крайт — ночная змея с чрезвычайно сильным ядом, в 15 раз токсичнее яда индийской кобры. Часто прячется в человеческих домах, что увеличивает количество случайных укусов.

Гадюка Рассела — агрессивная и быстрая, может атаковать с расстояния до 1,5 метра. Укуса достаточно, чтобы впрыснуть смертельную дозу токсина.

Индийская кобра — единственный дневной вид из этой четверки. Имеет характерный капюшон и быстродействующий яд, вызывающий паралич дыхания и остановку сердца в течение 30 минут — 2 часов.

Пыльцеобразная гадюка — самая маленькая, но самая распространенная и агрессивная. Именно она, по оценкам ученых, ответственна за наибольшее количество смертей от змей в регионах, где распространена.

Индия — зона наивысшего риска

Кроме самой биологии змей, важную роль играют и другие факторы:

Высокая плотность населения (Индия занимает лишь 2,4% суши, но здесь живет более 17% всего населения планеты).

Контакт людей с дикой природой из-за разрушения естественных сред обитания змей.

Ограниченный доступ к медицинским учреждениям и противоядиям в сельских районах.

Иногда поливалентные сыворотки оказываются неэффективными для определенных видов ядов.

Поэтому, хотя материковый тайпан технически имеет самый мощный яд, наибольшую угрозу для человечества представляет именно «большая четверка» ядовитых змей Индии. Это яркое свидетельство того, что самыми смертоносными змеи становятся не только из-за токсичности яда, но и из-за своего поведения, распространения и других факторов.

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Напомним, на популярном курорте зафиксировали нашествие змей. Эксперты предупреждают: это может нанести серьезный вред экосистеме.