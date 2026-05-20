Самых редких тюленей в мире поймали в скрытых подводных тайниках (фото)

Тюлени в пещере. Фото: Oryx/CC BY 4.0

Реклама

У Ионических островов в Греции ученые обнаружили скрытые подводные «пузырьковые пещеры», где отдыхают средиземноморские тюлени-монахи — самые редкие ластоногие в мире. Исследователи предполагают, что животные могут использовать эти места из-за активной человеческой деятельности вблизи побережья.

Об этом сообщило издание Iflscience.

В течение длительного времени ученые замечали группы тюленей вдоль побережья, однако каждый раз, когда прибывали к морским пещерам для наблюдений, животные исчезали. Во время проверок прибрежные пещеры оказывались пустыми, а поиски в соседних подводных полостях не давали результатов.

Реклама

Разгадать эту загадку удалось благодаря скрытой дистанционной камере. Исследователи из Научно-исследовательского института Tethys и Фонда Octopus заметили за входом в главную пещеру небольшой затопленный проход. Он вел к герметичной полости с воздушным карманом сверху. Именно там и установили камеру.

Уже менее чем через час после монтажа несколько тюленей подплыли к устройству и начали его рассматривать. Президент Фонда Octopus и автор исследования Жульен Пфиффер рассказал, что тогда команда пережила настоящий «момент эврики», ведь получила первое подтверждение того, что животные действительно могут находиться в труднодоступных подводных убежищах.

Видеозаписи показали, что в своих скрытых пещерах тюлени преимущественно спят и отдыхают. Камеры зафиксировали, как они спокойно плавают на поверхности, неподвижно лежат на дне или дремлют в вертикальном положении. Такое состояние ученые называют «бутылкованием» — когда тюлень зависает в воде вертикально, чтобы отдохнуть. Некоторые особи даже переворачивались вверх ногами, держа ноздри под водой.

Исследователи были удивлены тем, насколько активно животные используют эти подводные укрытия. За 141 день наблюдений основную пещеру тюлени посещали лишь в 21% дней, тогда как в «пузырьковой пещере» находились до 84% времени. Иногда они отдыхали там в одиночку, а иногда собирались небольшими группами по две-три особи.

Реклама

Ученые отмечают, что ранее предполагали существование подобного поведения, однако не ожидали, что такие пещеры играют столь важную роль в жизни тюленей-монахов. К тому же до этого момента не было длительных фото- и видеонаблюдений, которые бы это подтверждали.

По мнению исследователей, такое поведение может быть связано с человеческой активностью. Особенно это касается летнего сезона, когда побережье Греции переполняют туристы, лодки и постоянный шум.

Средиземноморский тюлень-монах считается самым редким представителем ластоногих в мире. В дикой природе осталось всего несколько сотен особей. Ученые предполагают, что подобные пещеры могут играть важную роль для популяций этих животных в Средиземном море.

По словам Жульена Пфиффера, различные типы пещер выполняют для тюленей разные функции: одни подходят для отдыха на суше, другие — для рождения детенышей, а «пузырьковые пещеры» обеспечивают место для плавания и кратковременного отдыха под водой. Ранее такие тайники считали второстепенными, однако новое исследование показало, что их значение могло быть существенно недооценено.

Реклама

Напомним, ученые отправились в Гималаи изучать муравьев — но паук с улыбкой на брюшке разрушил все планы. И оказался настоящим джекпотом.

Новости партнеров