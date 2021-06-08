Самый богатый человек планеты Джефф Безос полетит в космос: как присоединиться к путешествию

Лететь будут на космическом пилотируемом корабле, разработанном собственной компанией "Blue Origin"
Самый богатый человек планеты Джефф Безос, который покинет пост гендиректора Amazon, летит в космос, — говорится в сюжете ТСН.19: 30.
Путешествие основатель компании Amazon планирует осуществить со своим братом уже через полтора месяца — 20 июля. Лететь будут на космическом пилотируемом корабле, разработанном собственной компанией "Blue Origin".
Безос признается — еще с 5 лет мечтал побывать в космосе. И вот теперь эту мечту готов воплотить. На борт братья Безос с собой также примут победителя аукциона — того, кто предложит самую высокую цену для путешествия. Участие в торгах уже приняли 6000 человек из почти полутора сотен стран. Самая высокая ставка сейчас — два миллиона 800 тысяч долларов.
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