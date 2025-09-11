Самый большой айсберг мира A23a рассыпается: спутники фиксируют его последние дни

А23а

После почти четырех десятилетий существования один из крупнейших айсбергов, зафиксированных в мире, переживает свои последние дни. A23a, так называемый «мегаберг», который в свое время имел площадь более чем вдвое больше территории Большого Лондона, дрейфует в теплые воды Южной Атлантики и быстро разрушается.

Об этом сообщило издание earth.com.

Спутниковые снимки последних недель зафиксировали, как от айсберга откалываются массивные плиты льда площадью в сотни квадратных миль. Вокруг него образовалась полоса более мелких обломков, представляющих опасность для судоходства.

История A23a началась в 1986 году, когда он откололся от шельфового ледника Фильхнер-Ронне в Антарктиде. Сразу после этого айсберг сел на мель в море Ведделла, где оставался более 30 лет. Только в 2020 году он снова начал движение, попав в поток Антарктического циркумполярного течения, которое выносит ледовые массы в Южную Атлантику.

В начале 2025 года A23a приблизился к острову Южная Джорджия. Это вызвало беспокойство ученых, ведь он мог перекрыть пингвинам и тюленям доступ к местам кормления. Айсберг ненадолго остановился на мели возле острова, однако уже в мае оторвался и начал дрейфовать дальше на север.

По данным спутника Copernicus, в настоящее время площадь A23a сократилась до примерно 683 квадратных миль, а его максимальная ширина составляет около 37 миль. Это меньше половины от размера в начале года. Скорость дрейфа также возросла, иногда превышая 12 миль в сутки.

Специалисты Британской антарктической службы объясняют, что теплые воды и мощные волны ускорили процесс разрушения айсберга.

Ученые отмечают, что A23a является исключительным айсбергом из-за своей устойчивости и длинного пути. Большинство подобных образований не доплывают так далеко, как он. Однако теперь айсберг неизбежно превращается в поле обломков, что, с одной стороны, создает угрозу для судоходства, а с другой — обогащает воды океана питательными веществами, которые стимулируют развитие морских экосистем.

Распад A23a отслеживается почти в реальном времени благодаря ежедневным спутниковым наблюдениям. Это позволяет ученым анализировать не только его движение и изменения формы, но и влияние на окружающую среду.

Хотя отел айсбергов является естественным процессом, исследователи отмечают: контекст изменился. С 2000 года антарктические шельфовые ледники потеряли около 6000 миллиардов тонн массы. Это влияет на уровень мирового океана и циркуляцию вод, меняя климатическую картину в целом.

Путешествие мегаберга A23a подходит к концу, но он оставляет ученым важные данные о том, как гигантские айсберги взаимодействуют с океаном и реагируют на изменения климата.

