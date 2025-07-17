Самый большой кусок Марса на Земле продан за головокружительную сумму: что известно об артефакте

Марсианский метеорит весом почти 25 кг был найден в Сахаре. / © Фото из открытых источников

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Самый большой кусок Марса , найденный на Земле, был продан на аукционе за потрясающую сумму – около 5,3 миллиона долларов. Этот уникальный камень весом около 24,5 кг стал частью аукциона естественной истории Sotheby's, где также были представлены скелет динозавра и лунный метеорит.

Об этом сообщает Popular Science.

Считается, что этот метеорит был оторван от поверхности Марса в результате столкновения с астероидом. вероятно, произошло в последние годы.

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Этот красно-коричнево-серый камень примерно на 70% больше следующего по величине куска Марса, когда-либо найденного на нашей планете. По данным Sotheby's, он также составляет почти 7% всего находящегося на Земле марсианского материала.

Кассандра Хаттон, вице-председатель отдела науки и природной истории Sotheby's, подтвердила, что этот марсианский метеорит действительно происходит из Красной планеты. Его химический состав сравнивали с марсианскими камнями, обнаруженными в 1967 году, когда космический зонд Viking приземлился на Марсе.

Официальное исследование показало, что проданный камень является оливин-микрогаброитовым шерготитом – типом марсианской породы, образовавшейся вследствие медленного охлаждения магмы на Марсе. По оценкам Sotheby's, из более 77 000 официально признанных метеоритов, обнаруженных на Земле, только около 400 являются марсианскими.

"Нет настоящей замены "наземной проверке", и марсианские метеориты представляют единственные известные образцы с этой планеты", - отметил Ральф Харви, геохимик, изучающий планетарные материалы в Университете Кейс Вестерн.

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Он также добавил, что сбор образцов из любого планетарного тела за пределами Земли является сложной задачей через технологии, науку и финансирование, и это было сделано лишь около десятка раз, что делает этот материал чрезвычайно ценным.

Напомним, на Марсе обнаружили необычные кристаллы , когда Curiosity случайно разбил камень. Выявленный элемент является важным для образования ключевых аминокислот для белков, являющихся основой органической жизни.