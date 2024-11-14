Самый большой ледниковый период на Земле превратил всю планету в "снежок" – исследование

Геологи утверждают, что нашу планету когда-то покрывали огромные ледники, которые достигали даже экватора. Однако до сих пор остается тайной, где и как в это время выживали живые организмы, если ледники добрались даже до центра континентов, где условия были очень сухими.

Об этом пишет IFLScience.

Геологи узнали о существовании недавних ледниковых периодов, обнаружив следы присутствия ледников гораздо дальше от полюсов или высоких гор, чем можно было ожидать. Казалось невероятным, что планета когда-то была настолько холодной, что толстые пласты льда могли достичь экватора.

Когда-то это казалось выдумкой, но теперь уже известно, что на Земле было по крайней мере два таких больших ледниковых периода, когда Земля была примерно на 60°C холоднее, чем сегодня.

Свидетельства оледенения ученые обнаружили в Колорадо, США. Сегодня он находится почти посередине между экватором и полюсами и поднят Скалистыми горами. Однако 661 миллион лет назад все было по-другому. Тогда эта территория была относительно плоской и располагалась на экваторе. Если лед достигал этого места, то тогда он мог достичь чего угодно.

Также читайте Африка медленно распадается на два отдельных континента - ученые

Команда доктора Лиама Кортни-Дэвиса из Университета Колорадо утверждает, что лед там был. Минеральные жилы, внедренные в песчаники, являются верным признаком сочетания ледникового давления и геотермального нагрева, а их возраст составляет 696 и 663 миллиона лет.

"Это исследование представляет собой первое физическое доказательство того, что ледники достигли центра континентов на экваторе", – пояснил Кортни-Дэвис.

Тем не менее остаются неясным, замерзла ли вся планета или сохранились небольшие теплые оазисы. Если нет, то ученым предстоит ответить на вопрос, как жизни удалось сохраниться и дождаться отступления ледников.

Напомним, ученые из США создали модель, чтобы выяснить, как химия известной кометы Хейла-Боппа развивалась с течением времени. Эта информация проливает свет на происхождение жизни на Земле и даже за ее пределами.

Читайте также: