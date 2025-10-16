Гренландия / © Associated Press

Гренландия, самый большой остров на планете, претерпевает заметные геологические изменения. Ученые из Технического университета Дании совместно со специалистами Лаборатории реактивного движения NASA обнаружили, что за последние 20 лет остров уменьшился в размерах и сместился на северо-запад примерно на два сантиметра каждый год.

Об этом сообщило Iflscience.

Исследование показало, что этот процесс происходит из-за длительного таяния ледниковых щитов, которое началось еще после завершения последнего ледникового периода около 20 тысяч лет назад. Когда лед тает, масса, давящая на земную поверхность, постепенно уменьшается. Это снижает давление на тектоническую плиту, на которой лежит Гренландия, и приводит к медленной деформации земной коры и глубинных пород.

По словам ведущего автора исследования, постдокторанта Технического университета Дании и сотрудника NASA Данджала Лонгфорса Берга, этот процесс влияет на форму всей суши. Одни участки острова растягиваются и поднимаются вверх, другие — наоборот, сжимаются и опускаются. Именно поэтому изменения не являются равномерными, а рельеф Гренландии испытывает сложные, «лоскутные» деформации.

«В целом это означает, что Гренландия становится немного меньше, но это может измениться в будущем из-за ускорения таяния, которое мы наблюдаем сейчас. Лед, который растаял за последние десятилетия, выдвинул Гренландию наружу и вызвал поднятие, поэтому площадь фактически стала больше за этот период. В то же время мы видим движение в противоположном направлении, где Гренландия поднимается и сжимается из-за доисторических изменений в ледяных массах, связанных с последним ледниковым периодом и его концом», — пояснил Берг.

Чтобы измерить эти движения, команда проанализировала данные с 58 GPS-станций, расположенных вдоль побережья острова. Приборы фиксировали изменения в высоте, перемещении и деформации почвы в течение двух десятилетий. Полученные данные ученые соединили с моделями долговременных геологических процессов, охватывающих последние 26 тысяч лет.

«Раньше не было таких точных измерений того, как смещается Гренландия. Предполагалось, что Гренландия растягивается преимущественно из-за динамики, вызванной таянием льда в последние годы. Но, к нашему удивлению, мы также обнаружили большие участки, где Гренландия „сжимается“ или „сжимается“ из-за этих движений», — отметил Берг.

