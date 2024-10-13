Самый большой шторм в Солнечной системе неожиданно изменяет движение: что известно

Новые наблюдения Большого красного пятна Юпитера показывают, что 190-летний шторм шевелится, как желатин, и меняет форму, как сжатый шарик.

Об этом пишет CNN.

Как говорят астрономы, неожиданные наблюдения, которые Хаббл проводил в течение 90 дней с декабря по март, показывают, что Большое красное пятно не так стабильно, как кажется.

"Большое красное пятно, или GRS, — это антициклон или большая циркуляция ветров в атмосфере Юпитера, которая вращается вокруг центральной области высокого давления вдоль южного пояса облаков средней широты планеты. И длительный шторм настолько велик — самый большой в Солнечной системе — что Земля могла бы поместиться в нем ", — говорится в сообщении.

Хотя штормы обычно считаются нестабильными, Большое красное пятно сохраняется почти два столетия. Но наблюдаемые изменения в шторме, вероятно, связаны с его движением и размером.

Промежуток времени изображений показывает, как вихрь "дрожат", как желатин, и со временем расширяется и сжимается.

Исследователи описали это наблюдение в анализе, опубликованном The Planetary Science Journal и представленном в среду на 56-м ежегодном заседании Отдела планетарных наук Американского астрономического общества в Бойсе, штат Айдахо.

"Хотя мы знали, что его движение несколько меняется по долготе, мы не ожидали, что увидим также колебания размера. Насколько нам известно, оно не было идентифицировано ранее ", — рассказала ведущий автор исследования Эми Саймон.

"Это действительно первый раз, когда мы имели правильную частоту визуализации GRS", — сказал Саймон.

Раньше мы писали, что космический телескоп Hubb зафиксировал невероятное зрелище.

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