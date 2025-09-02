Самый большой солнечный телескоп впервые показал петли в короне Солнца

Вспышка Солнца / © NSO / AURA / NSF

Самый мощный в мире солнечный телескоп имени Дэниела Иноуи, расположенный на Гавайях, впервые предоставил изображение солнечной вспышки с детализацией, позволившей четко разглядеть отдельные петли в солнечной короне. Речь идет о дугообразных плазменных структурах, которые образуются под действием магнитных полей Солнца и играют ключевую роль в формировании вспышек.

Соответствующее исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Прорывом стало для изучения процессов, которые запускают мощные вспышки класса X. Астрономы смогли зафиксировать не только средние по размеру петли шириной около 48 километров, но и тончайшие — шириной всего 21 километр. Ранее такие мелкие структуры различить с Земли было невозможно.

Ученые объясняют, что появление корональных петель связано с процессом разрыва и повторного соединения магнитных линий. Этот механизм лежит в основе взрывных явлений на Солнце, когда высвобождается колоссальное количество энергии. Благодаря новым наблюдениям исследователи получили возможность непосредственно отследить этапы этого процесса.

Подобные открытия имеют практическое значение для прогнозирования космической погоды. Ведь мощные солнечные вспышки способны влиять на работу спутников, систем связи и даже энергетические сети на Земле.

Ранее ученые уже неоднократно фиксировали рекордные выбросы на Солнце. Например, в 2023 году одна из самых сильных вспышек класса X не вызвала коронарного выброса, а потому обошлась без последствий для Земли. В другой раз в течение суток было зафиксировано три мощных события, одно из которых стало рекордным для текущего солнечного цикла. В феврале прошлого года подобная вспышка вызвала настолько сильный выброс плазмы, что радиосвязь над югом Тихого океана исчезла на целый час.

