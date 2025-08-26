Ганимед / © NASA

Темная материя — это невидимая субстанция, которая, по подсчетам астрофизиков, составляет около 85% всей массы Вселенной. Именно ее гравитация не позволяет галактикам разлетаться, однако непосредственно зафиксировать эти частицы пока не удалось. Поиски ведутся в специальных подземных детекторах, но пока безрезультатно.

Об этом сообщило издание newscientist.com.

Физик Уильям Дерокко из Университета Мэриленда предложил другой, значительно более масштабный подход: использовать самый большой спутник Юпитера — Ганимед. Его толстый слой льда может выступать своеобразным детектором. Ученый предполагает, что сверхтяжелые частицы темной материи, врезаясь в поверхность со значительной скоростью, оставляют после себя глубокие трещины и деформированные участки льда. Такие структуры могут достигать уровня подповерхностного океана и даже выносить наружу минералы из его глубин.

Эту гипотезу можно будет проверить уже совсем скоро. К системе Юпитера направляются сразу две миссии — американская Europa Clipper от NASA и европейская JUICE от ESA. Оба аппарата оснащены мощными радарами, способными «просвечивать» сквозь ледяной покров и создавать детальные карты рельефа. Дерокко предлагает научным командам внимательнее присмотреться к загадочным кратерам на Ганимеде, которые могут оказаться своеобразными «отпечатками» темной материи.

Астрофизики встретили идею с осторожным оптимизмом. По словам Брэдли Кавано из Университета Кантабрии, подход выглядит интересным и перспективным, однако гипотеза о сверхтяжелых частицах темной материи все еще остается непроверенным предположением.

Станет ли Ганимед ключом к разгадке природы темной материи, станет известно лишь после того, как на Землю поступят первые детальные снимки его поверхности.

