Наибольший страх арахнофоба: в Австралии выделили три вида самого смертоносного паука (фото)

Австралия, известная своими смертоносными животными, теперь имеет новых представителей в этом списке. Исследователи обнаружили, что сиднейский воронковый паук представлен в трех различных видах, каждый из которых имеет свою географию.

Об этом сообщило издание IFLScience.

Эти пауки, известные своим смертельным укусом, раньше считались одним видом с широким распространением. Однако новое исследование выявило существенные отличия между ними.

Исследователи из Австралийского парка рептилий, в частности Кейн Кристиан, провели детальное сравнение, обнаружив, что самые большие и опасные пауки Австралии принадлежат к трем разным видам. Они получили следующие названия:

Ньюкаслский паук (Atrax christenseni), самый большой из трех видов, встречается недалеко от Ньюкасла.

Южноносиднейский воронковый паук (Atrax montanus), распространённый южнее Сиднея.

Оригинальный сиднейский воронковый паук (Atrax robustus), обитающий в самой области Сиднея.

Сиднейский воронковидный паук. Фото: Кейн Кристенсен

"Учитывая культовый характер этого вида, большинство исследований сосредоточено на свойствах яда, а не на таксономических или морфологических характеристиках пауков. Противоядие для этого вида было разработано в 1981 году, и с тех пор не было смертельных случаев. Команда считает, что выделение видов может привести к более эффективным противоядиям для каждого вида в будущем", — говорится в сообщении.

Напомним, ученые обнаружили, что Амазонка когда-то текла в противоположном направлении.

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