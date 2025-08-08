Самый большой в Европе клад слитков железного века: ученые сделали сенсационное открытие (фото)

Археологические находки / © arkeonews.net

В Боснии и Герцеговине археологи наткнулись на невероятную находку — в реке Сава в Босанской Посавине обнаружили сотни древних железных слитков. Им более двух тысяч лет, и исследователи уже называют открытие крупнейшим такого типа в Европе.

Об этом сообщило издание Arkeonews.

Эти слитки имели необычную бипирамидальную форму и служили сырьем для кузнечных мастерских в позднем железном веке. Из них изготавливали оружие и инструменты. Исследователи считают, что клад относится к периоду между культурой Ла-Тен и началом римской эпохи, то есть к I-II веку до нашей эры.

Есть версия, что груз затонул после речной аварии или стихийного бедствия и пролежал в иле веками. Первым на него наткнулся местный краевед Пер Маткич, который и поднял тревогу. После этого к раскопкам присоединились профессиональные команды из Боснии и Хорватии.

Артефакты поднимают со дна, описывают и помещают в дистиллированную воду, чтобы сохранить их от дальнейшего разрушения. Исследование химического состава металла поможет понять, откуда он попал в регион и какие торговые пути существовали более двух тысячелетий назад.

Ученые уверены: это открытие изменит представление о роли Босанской Посавины в древней торговле и экономике, а Сава предстанет не только как река, а как магистраль, которая объединяла народы и культуры задолго до Римской империи.

