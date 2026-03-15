Самый большой в своей эре: ученые обнаружили гигантского тираннозавра

Окаменелость представляет собой близкого родственника тираннозавра / © Associated Press

Реклама

В США археологи обнаружили останки предка тираннозавра. Его возраст оценивают в 74 миллиона лет, что относит этого гигантского тираннозавра к позднему кампанскому ярусу. То есть, он был значительно старше, чем большинство других тираннозавров, появившихся уже в конце эры динозавров.

Голечная кость не только похожа по форме, ее длина составляет 84% от длины и 78% от ширины берцовой кости крупнейшего из известных экземпляров тираннозавра — почти полного скелета по имени Сью. На этом основании ученые оценили вес особи в 4700 килограммов. То есть, он весил примерно столько, сколько особенно крепкий самец африканского саванного слона.

Реклама

Хотя это вряд ли составляет половину массы величайших тираннозавридов, это величайший тираннозавр, обнаруженный в эту эпоху.

«Гипотеза южного происхождения делает проверенное пророчество по палеонтологической летописи: если тираннозавр эволюционировал в южной части Северной Америки, дальнейшее изучение палеонтологической летописи должно выявить другие свидетельства раннего происхождения тираннозавров в южной Ларамидии», — заявил он.

В то же время, непонятным остается место этого динозавра на генеалогическом дереве, поскольку пока ученые раскопали только одну кость.

