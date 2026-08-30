Самый быстрый гуманоидный робот в мире уже обогнал Усейна Болта — видео

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Гуманоидный робот «Супермен», созданный китайской компанией Unitree, продемонстрировал скорость, превышающую показатели самого быстрого человека в истории – легендарного спринтера Усейна Болта.

17 августа в 2026 году китайский производитель робототехники Unitree опубликовал видео с новой демонстрацией возможностей своего гуманоидного робота «Супермен».

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Во время испытаний робот продемонстрировал вертикальный скачок высотой 2 метра и смог уверенно приземлиться на ноги. Таким образом, по заявленным компаниям показателям, «Супермен» превзошел предыдущий рекорд, установленный Кристофером Спеллом в 2021 году. Тогда спортсмену удалось прыгнуть на высоту 1,70 метра.

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Впрочем, больше внимания привлекла другая часть видео. «Супермен» продемонстрировал бег со скоростью до 12,66 м/с, или примерно 45,6 км/ч. Это больше, чем максимальная скорость, зафиксированная у Усейна Болта во время его знаменитого забега.

Болт, остающийся самым быстрым человеком в истории, при установке мирового рекорда на дистанции 100 метров развил максимальную скорость около 12,27 м/с — 44,17 км/ч. Ямайский спринтер также стал первым человеком, преодолевшим 100 метров менее чем за 9,5 секунды.

Для Unitree это далеко не первая вирусная демонстрация возможностей роботов. Несколько месяцев назад компания уже удивила мир синхронным выступлением десятков своих гуманоидных машин. Работы выполняли сложную постановку с элементами боевых искусств, демонстрируя способность одновременно повторять движения и координировать свои действия.

Впрочем, та демонстрация не обошлась без споров. Некоторые работы начали вести себя непредсказуемо и даже ударили людей. Это лишь добавило внимания к видео и одновременно вызвало вопрос безопасности таких машин.

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Во время новой демонстрации «Супермен» подобного поведения не продемонстрировал.

Напомним, в одной из стран роботов уже ставят на место людей. Какие профессии они могут отнять.

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