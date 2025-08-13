Самый далёкий во Вселенной: астрономы обнаружили загадочный радиовсплеск

Быстрый всплеск в представлении художника. / © ESO

Астрономы обнаружили самый отдаленный быстрый радиовсплеск (FRB), что позволит лучше изучить формирование галактик в ранней Вселенной.

Об этом сообщила группа ученых из Сиднейского университета в Австралии.

Быстрые радиовсплески — это мощные, но очень короткие вспышки радиоизлучения, продолжающиеся миллисекунды. Их природа до сих пор не известна, но большинство из них находятся в относительно близких к нам галактиках. Новая находка, FRB 20240304B, является самой дальнейшей из известных, с красным смещением 2,148. Это означает, что всплеск произошел, когда возраст Вселенной составлял около 3 миллиардов лет.

Всплеск был зафиксирован 4 марта 2024 радиотелескопом MeerKAT. Космический телескоп James Webb позже помог определить, что источник FRB расположен в молодой, маломассивной галактике, активно формирующей звезды. Эта галактика имеет массу около 10 миллионов солнечных масс.

FRB 20240304B — это первый радиовсплеск, найденный в эпоху так называемого «космического полудня», периода, когда скорость звездообразования во Вселенной была самой высокой.

