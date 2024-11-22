Самый грустный в мире дельфин отчаянно разговаривает сам с собой, потому что у него нет друзей

Он проводит время отдельно от других представителей своего вида и разговаривает сам с собой.

Одинокий дельфин-афалина в Балтийском море, не имеющий друзей, начал разговаривать сам с собой, чтобы не унывать, как показало новое исследование.

Об этом пишет Daily Star.

Самец дельфина, которого местные назвали Делле, озадачил ученых. Эксперты наблюдали, как он дрейфовал в канале Свендборгсунд в Дании, расположенном далеко за пределами обычного ареала этого вида. Афалины очень общительные животные и, как известно, зовут друг друга "фирменными свистами". Впрочем, Делле, похоже, свистит аудитории, которая состоит только из одного.

Недавно ученые исследовали необычное поведение животного, используя подводные записывающие устройства, чтобы уловить звуки, издаваемые Делле. Они обнаружили, что одинокий дельфин был удивительно громким, а его крики были лишены "умышленности", поскольку в канале не было получателей его сигналов.

"Если бы статус дельфина был неизвестен, можно было бы заключить, что на записях зафиксирована группа из трех разных дельфинов", — пишут они. "Крайне необычно, что дельфин издавал эти звуки, не имея при этом никаких специфических признаков".

Эксперты заявили, что у них "нет четкого объяснения" этого явления, но "саморазговор" Делле может быть побочным проявлением потребности животного в социальном взаимодействии.

Напомним, на Кубе обнаружили новый гигантский вид пауков-птицеедов. Он является самым большим и волосатым среди родственников.

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