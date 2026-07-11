Самый известный хищник в истории большую часть жизни был совсем не тем гигантом, которого мы представляем

Тиранозавр рос до гигантских размеров 40 лет / © Associated Press

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Международная команда палеонтологов опубликовала новое исследование, полностью меняющее представление о жизненном цикле тиранозавра (T. rex). Ученые доказали, что этот динозавр достигал своих гигантских размеров не в 20 лет, как считалось ранее, а рос значительно медленнее в течение 35-40 лет. Большую часть своей жизни этот хищник был стройным и быстрым животным, а не массивным монстром.

Об этом пишет Space Daily.

Чтение возраста по ископаемым костям

Исследователи применили метод остеогистологии, позволяющий изучать микроструктуру костной ткани. Они сделали тонкие срезы бедренных и большеберцовых костей 17 различных тираннозавров. Под поляризованным светом микроскопа ученые смогли увидеть кольца роста, фиксирующие изменения в костях и напоминающие кольца на срезе дерева.

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Предыдущие модели роста опирались на меньшее количество образцов и предполагали, что тираннозавр имел стремительный подростковый скачок в росте. Считалось, что животное набирало огромную массу за короткое время и достигало зрелости уже в 20 лет. Однако новое статистическое моделирование, учитывающее абсолютно все видимые линии роста, показало совсем другую траекторию.

Согласно новым данным, процесс роста был значительно более медленным и растянутым во времени. Максимального размера хищник достигал примерно в 35-40 лет. В то же время математическая модель предполагает, что верхний предел роста у отдельных особей мог занять даже до 53 лет.

Несколько хищников в одном животном

Если новые расчеты верны, то классический образ огромного тираннозавра из музеев является лишь финальной стадией его долгой жизни. Десятилетиями это животное существовало в меньшем и более легком теле, что непосредственно влияло на его способ охоты. Молодые особи не являлись просто миниатюрными копиями взрослых многотонных гигантов.

Они имели другие пропорции тела, были быстрее и охотились на другую добычу. В экологии это явление называется онтогенетическим распределением ниш. Практически один вид динозавра исполнял роли нескольких разных хищников в течение собственного жизненного цикла, создавая разное давление на окружающую фауну.

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«Известный всем T. rex – это конец истории, а не всю жизнь. Гигант — это то, что остается после десятилетий накопления травм, поиска пищи, постоянного движения и выживания, запечатленных в костях», — отмечают авторы материала.

Тайна мелких окаменелостей

Это исследование также затрагивает давний палеонтологический спор относительно мелких окаменелостей, найденных в Северной Америке. Некоторые ученые считают их отдельным карликовым видом, который окрестили Nanotyrannus. В то же время, другие специалисты убеждены, что это просто молодые особи тираннозавров на ранних этапах своего развития.

Авторы исследования осторожно называют свои образцы комплексом видов T. rex, признавая, что два образца статистически не вписались в общую кривую роста. Изменение представлений о чрезвычайно длительной средней фазе жизни динозавра может оказать серьезное влияние на то, как ученые будут оценивать будущие ископаемые находки.

Скелеты подростков тираннозавров больше нельзя считать короткой переходной формой. Это был полноценный и длительный этап жизни, во время которого хищник должен был выживать, конкурировать и расти в жесточайшем мире. Лишь те особи, которые прошли этот суровый естественный отбор, становились теми же королями динозавров.

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Напомним, археологи обнаружили останки предка тираннозавра . Его возраст оценивают в 74 миллиона лет, что относит этого гигантского тиранозавра к позднему кампанскому ярусу. То есть, он был значительно старше, чем большинство других тираннозавров, появившихся уже в конце эры динозавров.

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