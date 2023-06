Самый известный в мире ранний предок человека Люси могла ходить прямо: что это значит для нас

Ученые сделали вывод о мышцах вымершего вида, сравнивая их с мышцами современного человека. Структура скелета и мышечные прикрепления Homo sapiens дают ценную информацию о том, как могли быть устроены мышцы Люси – предка человека в возрасте почти 4 млн лет.

Об этом пишет издание Live Science.

Останки Люси – лучше всего сохранившиеся образцы австралопитеков из всех когда-либо обнаруженных. 40% ее скелета обнаружили в регионе Хадар в Эфиопии в середине 1970-х годов. Анализ ее костей свидетельствует о том, что рост составил 1 метр, а вес — от 13 до 42 килограммов. Существование Люси свидетельствует о том, что наши предки могли ходить прямо задолго до того, как развился большой мозг.

Исследовательница Эшли Вайзман из Института археологических исследований Макдональда Кембриджского университета применила технику цифрового моделирования, чтобы воспроизвести 36 мышц на каждой ноге Люси. Реконструкция четко демонстрирует, что Люси обладала способностью разгибать бедра и выпрямлять коленные суставы, подобно движениям, которые наблюдаются у современных людей. Это означает, что австралопитеки афарские были способны к прямохождению.

Кроме того, модель показывает соотношение жира и мышц в ногах Люси, что свидетельствует о значительно более высокой мускулатуре по сравнению с современным человеком. Соотношение напоминает бонобо (Pan paniscus), причем бедра Люси, скорее всего, состоят примерно на 74% из мышц и уменьшенного количества жировой ткани, в отличие от среднего показателя для человека, составляющего 50%. Примечательно, что некоторые икроножные и бедренные мышцы занимали вдвое больше места в ногах Люси, чем у современного человека.

История Люси

Открытие Люси в 1970-х годах было грандиозным, поскольку его остатки содержали 40% скелета, а 47 из 207 костей безупречно сохранились. Найденное включало в себя части ее рук, ног, позвоночника, ребер, таза, нижней челюсти и черепа.

Определено, что она принадлежит к виду "Австралопитек афарский", а назвали ее Люси потому, что нашедшие ее археологи в то время слушали "Lucy In The Sky With Diamonds" группы The Beatles.

Исследователи говорят, что она была молодым человеком, когда умерла, ростом чуть более одного метра и весом менее 30 кг.

С тех пор некоторые эксперты предполагали, что она приседала и переваливалась, как шимпанзе, в то время как другие считали, что она двигалась как человек.

Напомним, итальянские археологи обнаружили окаменевшие останки неандертальцев в пещере Гваттари, расположенной в муниципалитете Сан-Феличе-Чирчео недалеко от Рима.

А в пещере в Южной Африке австралийские археологи нашли "кузена" предка человека. Paranthropus robustus ходил по земле примерно в то же время, что и прямой предок человека Homo erectus.

