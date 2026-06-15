Самый мощный радиотелескоп будет установлен в пустыне Невады: что он должен найти во Вселенной

Прототипы антенн для проекта DSA Калифорнийского технологического института (Caltech) в радиообсерватории Оуэнс-Велли, расположенной между Сьерра-Невадой и Белыми горами в калифорнийском Мохаве / © Gizmodo

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Калифорнийский технологический институт объявил финальные технические характеристики нового радиотелескопа Deep Synoptic Array, который планируется разместить в пустынной местности штата Невада. Ожидается, что система сможет исследовать космос в 100 раз быстрее любого другого известного радиотелескопа в мире.

Об этом говорится в материале издания Gizmodo.

Проект Deep Synoptic Array, или DSA, будет состоять из 1650 радиоантенн. Они займут территорию примерно 20 на 16 км. Работу массива будет поддерживать суперкомпьютер, способный в режиме реального времени обрабатывать потоки данных и превращать их в подробные радиоизображения.

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Для астрономов такие системы особенно ценны, ведь "радиотих" регионы на Земле найти сложно. Именно поэтому NASA ранее даже рассматривало идею размещения радиотелескопов на обратной стороне Луны, где можно избежать земных помех.

Вселенная наполнена радиосигналами, исходящими от различных космических объектов и явлений. Их излучают, в частности, пульсары — намагниченные мертвые вращающиеся звезды, черные дыры, поглощающие материю, а также загадочные быстрые радиовсплески, природа которых до сих пор не имеет окончательного объяснения.

Радиотелескопы обычно бывают двух типов: большие одиночные антенны или сети меньших антенн. Deep Synoptic Array относится ко второму типу, но, по данным Caltech, будет иметь наибольшее количество антенн среди подобных радиотелескопических систем.

Одной из ключевых особенностей DSA станет возможность создавать радиоизображение в реальном времени. Профессор астрономии Caltech Грегг Голлинан объяснил, что без такой "радиокамеры" для завершения исследования пришлось бы хранить 100 эксабайтов данных – это 100 миллиардов гигабайтов.

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«Для этого потребовалось бы 5 миллионов жестких дисков в многомиллиардном комплексе размером в несколько футбольных полей», — сказал Голлинан.

Еще одна важная черта проекта – открытый доступ к результатам. Данные DSA планируют предоставлять для анализа в режиме реального времени не только профессиональным ученым, но и всем желающим.

«Мы хотим, чтобы весь мир имел доступ к данным так же быстро, как и мы», — объяснила астрономка Caltech Кэти Джеймсон, ведущая руководительница проекта.

По словам Голлинана, ожидаемый объем открытий будет настолько велик, что работы хватит всем радиоастрономам на планете. Он также предположил, что благодаря открытым данным, часть открытий смогут сделать даже школьники с оригинальными идеями.

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Финансирование проекта обеспечивают Caltech и Schmidt Sciences – благотворительная инициатива бывшего генерального директора Google Эрика Шмидта и его супруги Венди. Общая стоимость Deep Synoptic Array оценивается примерно в 200 миллионов долларов.

Завершить строительство планируется в 2029 году. В то же время команда Caltech уже разместила и протестировала прототипы в пустыне Мохаве в Калифорнии.

По оценке Голлинана, все радиотелескопы мира до сих пор обнаружили около 20 миллионов радиоисточников. Deep Synoptic Array, по его словам, сможет сравниться с этим показателем уже в первый день работы.

"К концу своего начального исследования он обнаружит около 1 миллиарда новых радиоисточников", - сказал астроном.

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Напомним, ученые обнаружили черную дыру, которая «воскресла» через 100 миллионов лет «сна». Анализ радиоизлучения показал, что черная дыра когда-то выбрасывала гигантские струи плазмы на сотни тысяч световых лет в космос, прежде чем внезапно затихнуть в далеком прошлом.

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