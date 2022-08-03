Самый мощный телескоп NASA прислал новый снимок, на котором – результат столкновения двух галактик

Космический телескоп имени Джеймса Уэбба зафиксировал необычную кольцевидную галактику Колесо Воза, которая образуется после столкновения с галактикой-спутником.

Американский орбитальный инфракрасный космический телескоп "Джеймс Уэбб" продолжает удивлять новыми снимками. На этот раз он прислал изображение кольцеобразной галактики Колесо Телеги, расположенной примерно в 500 миллионах световых лет от Земли — в созвездии Скульптора.

Фото и его описание опубликовано 2 августа на официальной странице NASA.

У этой галактики достаточно нетипичная для таких объектов форма – кольцевая. Ученые считают, что раньше Колесо Телеги было обычной спиральной галактикой, похожей на наш Млечный Путь. Но примерно 400 миллионов световых лет назад произошло столкновение Колеса Телеги с меньшей галактикой-спутником.

Этот космический катаклизм изменил форму и структуру галактики, образовав две кольцеобразные структуры. Одна из них окружает галактический центр, а другая обрамляет всю галактику.

Колесо Телеги ранее исследовал телескоп "Хаббл", но из-за большого количества пыли изучать это образование было проблематично. Инфракрасная камера "Джеймса Уэбба" (NIRCam) обнаружила множество ранее невидимых деталей в структуре галактики, которых "Хаббл" не видел в оптическом диапазоне.

В частности, самый мощный телескоп NASA обнаружил отдельные звезды в областях звездообразования во внешнем кольце галактики, а также скопление очень молодых звезд вокруг центральной сверхмассивной черной дыры галактики, окутанной пылью.

"Джеймс Уэбб" зафиксировал Колесо Телеги на промежуточной стадии формообразования. Какой будет галактика в будущем – пока загадка.

Напомним, первые уникальные снимки космического телескопа "Джейм Уэбб" продемонстрировали лично президент США Джо Байден и директор Билл Нельсон во время прямой трансляции из Белого дома.

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