Самый опасный токсин был "двигателем" эволюции человека в течение 2 млн лет - исследование

Лаборатория / © Pixabay

Влияние химических веществ на развитие мозга человека сегодня считают одной из главных угроз для здоровья, однако новое исследование показывает, что один из самых опасных токсинов — свинец — был важным фактором эволюционного отбора в течение более двух миллионов лет.

Об этом пишет Т4.

Используя современные технологии и исследуя окаменелые останки предков человека, ученые выяснили, что Homo sapiens развил уникальную устойчивость к действию свинца, тогда как неандертальцы ее не имели. Это генетическое отличие могло стать одной из причин, почему современный человек смог процветать, тогда как другие гоминины исчезли.

Свинец как постоянное эволюционное давление

Ранее считалось, что опасность свинца возникла только с появлением промышленности — в красках, сантехнике или бензине. Однако анализ 51 зуба древних гомининов и человекообразных обезьян, включая парантропов и австралопитеков, доказал: контакт с тяжелым металлом был постоянным еще в доисторические времена. Характерные «свинцовые полосы» на зубной эмали свидетельствуют о том, что даже детские особи подвергались воздействию свинца, который попадал в организм через природные источники — вулканическую пыль, загрязненную воду и почву.

Это означает, что мозг наших предков развивался под постоянной нейротоксической нагрузкой, которая могла влиять на их поведение и когнитивные способности в течение тысячелетий.

Ген NOVA1: ключ к выживанию

Чтобы выяснить, как свинец влиял на гомининов, команда ученых исследовала ген NOVA1, который регулирует активность других генов в мозге под воздействием токсинов. Современные люди имеют вариант этого гена, отличный от того, что был у неандертальцев. Для проверки его значения исследователи вырастили в лаборатории миниатюрные органоиды мозга с обеими версиями NOVA1.

Под воздействием свинца органоиды с неандертальским вариантом гена показали значительные нарушения работы FOXP2, ключевого гена, связанного с развитием речи и способности к коммуникации. Зато органоиды с современным человеческим вариантом NOVA1 проявили заметную устойчивость к токсину, что свидетельствует о наличии естественного защитного механизма.

Токсин и эволюционное преимущество

Эти открытия позволяют предположить, что постоянный контакт с природным свинцом мог формировать селективное давление на Homo sapiens. Способность противостоять токсину могла способствовать развитию речи, социального взаимодействия и кооперации, которые были жизненно важными для выживания и расширения популяции.

Неандертальцы, которые не имели этой защиты, могли страдать от нейроразвивающих нарушений, что ограничивало их коммуникативные и социальные возможности. Таким образом, выживание Homo sapiens и доминирование нашего вида на планете могло быть тесно связано с их способностью противостоять невидимому, но мощному токсину, который долгое время сопровождал развитие человечества.

