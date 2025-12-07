ТСН в социальных сетях

Наука и IT
160
2 мин

Самый популярный гаджет 2025 года установил рекорд продаж - подробности

iPhone 17 стал лидером рынка и превзошел все прогнозы продаж.

Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
iPhone 17

iPhone 17 / © Getty Images

Apple iPhone 17 стал безоговорочным лидером продаж в 2025 году, заставив аналитиков пересмотреть прогнозы глобального рынка смартфонов. Продажи модели превысили ожидания, особенно на китайском рынке, что обеспечило рекордные поставки и рост доли Apple в мире.

Об этом сообщает IDC.

По данным аналитического агентства IDC, Apple планирует поставить на рынок 247,4 миллиона iPhone 17 в 2025 году, что на 6,1% больше, чем в прошлом году. Первоначальные прогнозы роста рынка смартфонов на 1% были пересмотрены до 1,5%, общее количество реализованных устройств может достичь 1,25 миллиарда единиц.

Ключевым драйвером спроса остался китайский рынок, где iPhone 17 возглавил продажи в октябре и ноябре, обеспечив долю более 20% и оставив конкурентов позади. Такой успех позволит Apple увеличить свою рыночную долю в Китае на 3% в течение года.

Подобная положительная динамика наблюдается и на других ключевых рынках — США и Западная Европа. Там продажи также выросли, несмотря на ранее неблагоприятные тенденции.

Аналитики предостерегают, что 2026 год может стать сложным для индустрии. Ожидается сокращение глобальных поставок смартфонов на 0,9%. Основные причины: возможное изменение стратегии Apple, в частности перенос выхода базовой модели iPhone 18 на весну 2027 года и выпуск только Pro-версий и складного iPhone Fold в 2026 году.

Дополнительным фактором риска остается дефицит полупроводниковой памяти, что повлечет рост цен на смартфоны, особенно в доступном и среднем сегментах Android-устройств.

По прогнозам, средняя цена продажи смартфона достигнет $465, а общий финансовый объем рынка вырастет до рекордных $579 миллиардов, даже при незначительном сокращении количества проданных устройств.

Напомним, ранее мы писали о том, что пользователи массово жалуются на критические проблемы с сотовой связью и Wi-Fi в новых iPhone 17.

