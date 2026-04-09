Самый рискованный этап миссии Artemis II: выдержит ли Orion вход в атмосферу и что будет с экипажем

Экипаж миссии Artemis II / © Associated Press

Реклама

После облета Луны миссия NASA Artemis II перешла к финальному этапу — возвращению на Землю. Астронавтам Рид Вайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансен предстоит пройти один из самых рискованных отрезков полета — вхождение в атмосферу.

Об этом сообщило издание Space.com.

Последние около 160 километров пути считаются наиболее опасными. На высоте примерно 120 км капсула Orion войдет в атмосферу со скоростью почти 38 400 км/ч. В этот момент температура на поверхности теплового щита будет достигать около 2760°C.

Реклама

Именно тепловой щит является ключевым элементом безопасности. Он состоит из титановой основы и 186 блоков материала Avcoat, которые должны выдерживать экстремальный нагрев. Во время предыдущей миссии Artemis I часть этого покрытия была повреждена из-за расширения газов внутри материала.

Учитывая это, для Artemis II изменена траектория входа. Капсула будет входить в атмосферу под более крутым углом, чтобы сократить время воздействия высоких температур и уменьшить риск повреждения защитного слоя.

Вход продлится около восьми минут и будет сопровождаться образованием плазменной оболочки вокруг аппарата. В этот период связь с центром управления будет временно потеряна.

После прохождения пиковых нагрузок Orion начнет торможение. Сначала сработают вспомогательные парашюты, которые стабилизируют капсулу, далее — тормозные, а затем три основных купола диаметром более 35 метров каждый. Они снизят скорость спуска до менее чем 32 км/ч.

Реклама

Запланированное приводнение должно состояться в Тихом океане вблизи побережья Сан-Диего. После этого спасательные команды ВМС США проведут эвакуацию экипажа. К операции привлекут вертолеты и десантный корабль USS John P. Murtha.

По словам специалистов, все процедуры неоднократно отрабатывались во время тренировок, в том числе в рамках серии испытаний с макетом капсулы.

«Если все пойдет по плану, экипаж „Артемиды-2“ будет извлечен из капсулы, ее люк будет взорван, а модуль экипажа будет держаться на волнах, находясь на плавучих средствах, в целости и сохранности», — говорится в статье.

В случае успешного завершения миссии Artemis II станет ключевым этапом подготовки к следующим полетам программы Artemis, в частности будущей высадки людей на Луну.

Реклама

Миссия Artemis II — последние новости

Старт миссии состоялся в ночь на 2 апреля из Космического центра Кеннеди на сверхмощной ракете SLS. На борту — четверо астронавтов: Рид Вайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и канадец Джереми Хансен. Это первый за более чем 50 лет пилотируемый полет к Луне в рамках программы NASA.

Во время семичасового облета Луны астронавты сделали серию снимков. Среди них — солнечное затмение, «закат Земли» и обратная сторона Луны с бассейном Ориентале. Также зафиксировали шесть световых вспышек, предположительно от метеоритов.