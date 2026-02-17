Самый соленый океан стремительно «теряет соль»: ученые предупредили о катастрофических последствиях

Океан / © Pixabay

Реклама

Один из самых соленых регионов Мирового океана стремительно теряет соленость. Речь идет о южной части Индийского океана вблизи западного побережья Австралии — и, как предупреждают ученые, эти изменения могут сказаться на глобальной циркуляции вод и климате.

Об этом сообщило издание phys.org.

Команда из Университета Колорадо в Боулдере установила: за последние 60 лет регион начал быстро «освежаться» из-за глобального потепления. По словам профессора атмосферных и океанических наук Вейцин Хань, происходит масштабное изменение перемещения пресной воды в океане — и именно в зоне, которая играет ключевую роль в мировой системе циркуляции.

Реклама

Что происходит

В среднем соленость морской воды составляет около 3,5%. Однако в так называемом Индо-Тихоокеанском пресноводном бассейне — регионе с частыми тропическими дождями и небольшим испарением — поверхностные воды естественно менее соленые. Именно отсюда теплые пресные массы воды движутся в пределах глобальной «конвейерной ленты» — термохалинной циркуляции.

Эта система транспортирует тепло и соль между океанами, способствуя, в частности, мягкому климату в Западной Европе. В Северной Атлантике вода охлаждается, становится более плотной и погружается в глубины, формируя обратный поток.

Однако сейчас баланс меняется.

Самое быстрое освежение в Южном полушарии

Данные наблюдений показали, что площадь соленых вод у юго-западного побережья Австралии сократилась примерно на 30% за шесть десятилетий. Это самое интенсивное увеличение объемов пресной воды, зафиксированное в Южном полушарии.

Реклама

Первый автор исследования Генксинь Чен отметил: каждый год объем «добавленной» пресной воды эквивалентен примерно 60% объема озера Озеро Тахо. По его словам, такого количества хватило бы, чтобы обеспечивать питьевой водой все население США более 380 лет.

В то же время ученым не удалось связать изменения с локальными осадками. Моделирование показало, что глобальное потепление изменило ветровые режимы над Индийским и тропическим Тихим океанами. Из-за этого океанические течения начали переносить больше воды из Индо-Тихоокеанского бассейна на юг.

Чем это грозит

Когда соленость уменьшается, вода становится менее плотной и хуже перемешивается с более глубокими слоями. В результате ослабевает вертикальное перемешивание — процесс, который распределяет тепло и питательные вещества между поверхностью и глубиной.

Подобные изменения уже фиксировали в Северной Атлантике из-за таяния ледников. Дополнительное «освежение» может еще больше замедлить термохалинную циркуляцию.

Реклама

Кроме климатических последствий, это создает риски для морских экосистем. Если питательные вещества не поднимаются к освещенным солнцем слоям, уменьшается база пищевой цепи — планктон и морская трава. А избыточное тепло остается в верхних слоях, усиливая стресс для организмов.

По мнению исследователей, изменения солености могут иметь долговременное влияние на биоразнообразие океана и климатическую систему планеты.

Напомним, климатологи предупреждают: Земля приближается к точке невозврата. Новое исследование указывает, что ключевые природные системы планеты значительно ближе к коллапсу, чем считалось ранее.