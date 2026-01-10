- Дата публикации
Самый старый айсберг "умирает": NASA показало, как ледяной гигант доживает последние дни (фото)
Спутниковые снимки NASA зафиксировали, что ледяная глыба, дрейфующая еще с 1986 года, покрылась ярко-синими пятнами.
Айсберг А-23А , десятилетиями являвшийся объектом наблюдения ученых, вошел в свою финальную фазу существования. Попав в более теплые воды Южной Атлантики, он начал активно разрушаться.
Об этом пишет Popular Science со ссылкой на данные NASA и NOAA.
Почему он посынел
В конце декабря 2025 спутник Terra зафиксировал, что поверхность айсберга покрыта огромными бассейнами талой воды, которую исследователи называют «голубой кашей».
Это явление объяснил Тед Скамбос, старший научный сотрудник Университета Колорадо в Боулдере:
«Вес воды накапливается внутри трещин во льду и заставляет их раскрываться».
Ученые также заметили интересный эффект «крепостного рва»: тонкую белую линию по краям, которая сдерживает синюю воду. Это происходит из-за того, что края айсберга тают снизу и изгибаются вверх.
История гиганта
А-23А откололся от шельфового ледника Фильхнера в Антарктиде еще в 1986 году.
Тогда его площадь составляла более 38 000 кв. км (почти как две области Украины).
Сейчас: По данным Национального ледового центра США, он снизился до 1180 кв. км, но это все еще больше площади Нью-Йорка.
На фото также видны сине-белые полосы — это «шрамы» от трения об дно Антарктиды, сохранившиеся на протяжении сотен лет.
Прогноз неутешительный
Крис Шуман, ученый из Университета Мэриленда, считает, что айсберг может распастись полностью уже в ближайшие недели.
"Я, безусловно, не ожидаю, что A-23A переживет австралийское лето [лето в Южном полушарии продолжается с декабря по февраль - ред.]", - отметил исследователь.
Сейчас А-23А дрейфует в зоне, которую гляциологи называют «кладбищем айсбергов». Теплый воздух, вода и изменения климата ускоряют его гибель. Слева на снимках уже видны следы прорыва — когда вода под давлением пробивает стенки айсберга и выливается в океан.
В то же время, ученые напоминают: на очереди новые гиганты. Айсберги A-81, B22A и D15A уже готовятся начать путешествие на север, повторяя судьбу своего предшественника.
Напомним, в Антарктике заметили уникальный айсберг, похожий на «сэндвич» из белого льда с синей прослойкой. Это результат замерзания талой воды в трещине ледника.