Самый старый айсберг "умирает": NASA показало, как ледяной гигант доживает последние дни (фото)

Айсберг A-23A откололся от шельфового ледника Филхнера в Антарктиде 40 лет назад. Спутниковое изображение айсберга, сделанное 27 декабря 2025 года. / © NASA

Айсберг А-23А , десятилетиями являвшийся объектом наблюдения ученых, вошел в свою финальную фазу существования. Попав в более теплые воды Южной Атлантики, он начал активно разрушаться.

Об этом пишет Popular Science со ссылкой на данные NASA и NOAA.

Почему он посынел

В конце декабря 2025 спутник Terra зафиксировал, что поверхность айсберга покрыта огромными бассейнами талой воды, которую исследователи называют «голубой кашей».

Это явление объяснил Тед Скамбос, старший научный сотрудник Университета Колорадо в Боулдере:

«Вес воды накапливается внутри трещин во льду и заставляет их раскрываться».

Ученые также заметили интересный эффект «крепостного рва»: тонкую белую линию по краям, которая сдерживает синюю воду. Это происходит из-за того, что края айсберга тают снизу и изгибаются вверх.

В 1986 году айсберг с плоской вершиной раскололся. Спутниковое изображение айсберга A-23A, сделанное 26 декабря 2025 года. / © NASA

История гиганта

А-23А откололся от шельфового ледника Фильхнера в Антарктиде еще в 1986 году.

Тогда его площадь составляла более 38 000 кв. км (почти как две области Украины).

Сейчас: По данным Национального ледового центра США, он снизился до 1180 кв. км, но это все еще больше площади Нью-Йорка.

На фото также видны сине-белые полосы — это «шрамы» от трения об дно Антарктиды, сохранившиеся на протяжении сотен лет.

Прогноз неутешительный

Крис Шуман, ученый из Университета Мэриленда, считает, что айсберг может распастись полностью уже в ближайшие недели.

"Я, безусловно, не ожидаю, что A-23A переживет австралийское лето [лето в Южном полушарии продолжается с декабря по февраль - ред.]", - отметил исследователь.

Сейчас А-23А дрейфует в зоне, которую гляциологи называют «кладбищем айсбергов». Теплый воздух, вода и изменения климата ускоряют его гибель. Слева на снимках уже видны следы прорыва — когда вода под давлением пробивает стенки айсберга и выливается в океан.

В то же время, ученые напоминают: на очереди новые гиганты. Айсберги A-81, B22A и D15A уже готовятся начать путешествие на север, повторяя судьбу своего предшественника.

Напомним, в Антарктике заметили уникальный айсберг, похожий на «сэндвич» из белого льда с синей прослойкой. Это результат замерзания талой воды в трещине ледника.