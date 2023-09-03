Самый старый метеорит был частью неудачной планеты, которой больше нет в Солнечной системе

Ученые проанализировали химический состав метеорита EC 002 и пришли к выводу, что его возраст составляет 4,566 млрд лет.

В пустыне Сахара был обнаружен большой метеорит. Он получил название "Эрг-Шеш 002" или, согласно международной классификации, EC 002. Согласно исследованию, опубликованному в издании Nature Communications, этот метеорит немного старше Земли, он был частью неудачной планеты и предоставил новую информацию о раннем этапе существования Солнечной системы .

Об этом пишет Daily Mail.

Ученые считают, что метеорит EC 002 является старейшим из всех обнаруженных на Земле, и его возраст составляет 4,566 млрд лет. То есть, он появился еще тогда, когда не было нашей планеты. Состав этого метеорита указывает на то, что ранняя Солнечная система выглядела не совсем так, как предполагалось.

Авторы исследования предполагают, что метеорит, состоящий преимущественно из вулканической породы, являлся частью планеты на ранней стадии формирования. Но эта протопланета исчезла на заре существования Солнечной системы либо присоединившись к строительному блоку другой планеты, либо ее уничтожили удары больших космических камней.

Ранее ученым удалось обнаружить новую планету, она получила название HD-207496b и находится на расстоянии 138 световых лет от нас. Подробное изучение экзопланеты показало, что она имеет либо атмосферу из газа, либо всю ее покрывает океан.

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