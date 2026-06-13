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- Наука и IT
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Самый страшный Эль-Ниньо в истории начался: 20 городов, которые наиболее пострадают от катаклизмов
Ученые официально подтвердили начало разрушительного климатического явления Эль-Ниньо и определили наиболее уязвимые мегаполисы мира, которым грозят смертельные погодные катаклизмы.
Исследователи из Оксфордского университета проанализировали климатические риски для сотен населенных пунктов планеты из-за стремительного повышения температуры мирового океана. Ученые пришли к выводу, что формирование так называемого супер Эль-Ниньо в ближайшее время приведет к катастрофическим лесным пожарам и масштабным наводнениям в наименее подготовленных к этому странам.
Об этом пишет LADbible.
Глобальные последствия и температурные рекорды
Национальное управление океанических и атмосферных исследований предупредило о 63 процентах вероятности повышения температуры океана на 2 градуса выше нормы. Именно такие аномальные показатели превращают обычное природное явление в невиданный до сих пор супер Эль-Ниньо с огромной разрушительной силой.
Эксперты Оксфордского университета составили рейтинг из 220 городов со всего мира, чтобы оценить их реальную климатическую уязвимость. Научный анализ учитывал не только прямое влияние экстремальной жары, но и демографические и социально-экономические факторы риска.
Ведущий автор исследования Нетми Джаяратне Кариявасам подчеркнул важность комплексного подхода к оценке подобных глобальных угроз. По его словам, экстремальная жара в сочетании с ограниченными возможностями регионов представляет чрезвычайно серьезную опасность.
"Эта комбинация может существенно повысить тепловой риск и в некоторых случаях иметь опасные для жизни последствия", - отметил специалист.
Наиболее уязвимые города и континенты
Исследование выявило, что наибольший риск подвержены густонаселенные мегаполисы Южной и Юго-Восточной Азии, а также страны Африки. Ученые определили 20 городов, которые могут испытать сильнейший удар от этого разрушительного климатического феномена.
Среди наиболее уязвимых населенных пунктов оказались иракские города Басра и Багдад, филиппинский Кэсон-Сити, пакистанские Фейсалабад и Хайдарабад. Значительная опасность угрожает жителям крупных индийских городов, таких как Ахмедабад, Нагпур, Мадурай, Бхопал и Канпур.
Африканский континент представлен в этом тревожном рейтинге столицей Мали Бамако, гвинейским Конакри и нигерийскими городами Лагос, Ибадан, Порт-Харкорт и Кадуна. Среди других регионов планеты в список попали колумбийская Барранкилья, индонезийский Бандунг, вьетнамский Хошимин и гаитянский Порт-о-Пренс.
Будущее мост и необходимость адаптации
Авторы научной работы предупреждают, что волны сильной жары становятся все более частыми и продолжительными по всему миру. Такие экстремальные погодные условия регулярно вызывают рост смертности, масштабные сбои в работе инфраструктуры и огромный экономический ущерб.
Сейчас более половины населения земного шара проживают именно в сильно урбанизированных районах. Согласно прогнозам экспертов, к 2050 году эта доля вырастет и составит около 67 процентов, что превратит мегаполисы в критические точки климатического воздействия.
Соавтор исследования Хесус Лизана считает, что их работа станет мощным инструментом для быстрого определения регионов, нуждающихся в помощи. Подходящая подготовка и преждевременная адаптация могут спасти целые города от неизбежных катастрофических последствий.
"Это обеспечивает первую глобально гармонизированную и непосредственно сравнимую оценку риска городской жары в городах по всему миру", - пояснил ученый.
Напомним, что среди главных последствий климатического феномена Эль-Ниньо специалисты выделяют масштабные наводнения, сильные снегопады, разрушительные лесные пожары и массовое повреждение коралловых рифов. Глобальное нарушение погодных условий также серьезно чревато мировой продовольственной безопасностью, поскольку проблемы с урожаем неизбежно приведут к дефициту товаров и стремительному росту цен.