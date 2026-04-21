ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
175
Время на прочтение
2 мин

Самый загадочный вулкан планеты: кратер ежедневно выбрасывает золото на тысячи долларов

Гора Эребус в Антарктиде не только скрывает одно из немногих на планете постоянных лавовых озер, но и ежедневно выбрасывает около 80 граммов кристаллизованного золота.

Автор публикации
Ирина Игнатова
Гора Эребус

Извержение золота оценивают в 6000 долларов на день / © Getty Images

Ученые обнаружили, что самый высокий активный вулкан Антарктиды ежедневно выбрасывает в атмосферу золотую пыль стоимостью около 6000 долларов. Исследователи зафиксировали этот уникальный феномен при изучении газовых шлейфов горы Эребус, микроскопические частицы которых разлетаются на сотни километров.

О невероятных свойствах южнейшего активного вулкана на планете пишет IFLScience.

Фабрика золота в ледяной пустыне

При анализе вулканических газов исследователи совершили неожиданное открытие: шлейфы Эребуса насыщены крошечными кристаллами металлического золота размером не более 20 микрометров. По оценкам ученых, за один день кратер выбрасывает около 80 граммов драгоценного металла.

Золотая пыль не оседает сразу, а путешествует на огромные расстояния. Антарктические станции фиксировали следы этого золота в окружающем воздухе на расстоянии до 1000 км от самой горы. Кроме драгоценной пыли, во время активных фаз вулкан регулярно выбрасывает шлейфы газа, пара и даже «вулканические бомбы» — глыбы частично расплавленной породы.

Лавовое озеро и жизнь в экстремальных условиях

Гора Эребус, высота которой достигает 3794 метров, скрывает в себе постоянное лавовое озеро, бушующее по меньшей мере с 1972 года. Оно остается раскаленным даже в условиях суровой антарктической зимы, являясь одним из пяти подобных долговечных озер на всей планете.

Несмотря на экстремальные температуры в кратере, склоны вулкана покрыты фумарольными ледяными пещерами, которые образовались благодаря вырывающимся из-под земли газам. В этих темных извилистых лабиринтах ученые обнаружили 61 вид грибов. Поскольку такие организмы обычно нуждаются в высоком содержании липидов, исследователи предполагают, что их появление стало результатом загрязнения пещер человеком в предыдущих экспедициях.

История открытия и геологические особенности

Геологическая уникальность Эребуса состоит в его расположении. Как отмечает исследовательский портал Secret Atlas, вулкан расположен на относительно тонком участке земной коры, что позволяет магм легко подниматься с глубин мантии на поверхность. Благодаря этой активности магма насыщается летучими элементами (хлором и серой), которые помогают выносить растворенное золото наружу.

Вулкан был открыт еще в 1841 году британским полярником, капитаном Джеймсом Кларком Россом, увидевшим верх именно во время мощного извержения. Он назвал ее в честь одного из своих кораблей — HMS Erebus (что в переводе с древнегреческой мифологии означает «олицетворение тьмы»). Первыми же покорителями вершины в 1908 году стали отважные участники британской экспедиции под руководством Эрнеста Шеклтона.

Дата публикации
Количество просмотров
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie