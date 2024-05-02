Самый живучий вид на Земле: 400-летняя засуха 8000 лет назад не смогла его истребить

За всю историю существования жизни на Земле, глобальный климат неоднократно резко менялся. Многие виды растений и животных появлялись и вымирали, не сумев адаптироваться к изменившимся условиям температуры и влажности. Несмотря на капризы природы, людям удалось расселиться по всей планете и выжить благодаря умению приспосабливаться и находить альтернативные источники пищи.

О том, как люди выжили во время большой засухи 8 тысяч лет назад, пишет The Times of Israel.

Один из таких климатических кризисов произошел более 8 тысяч лет назад в эпоху раннего керамического неолита (6400-5500 гг. до н. э.). На планете стало намного холоднее и суше, что не могло не отразиться на жизни людей. Это изменение климата вызвало экологические проблемы во всем мире. Ученые считают, что засуха могла длиться около 400 лет и стала толчком для развития человечества.

Количество найденных человеческих стоянок этого периода очень невелико, особенно в сравнении с более ранними или поздними поселениями. Это позволяет предположить, что для выживания в сложных условиях людям пришлось объединяться в большие группы. В свою очередь такая стратегия стала основой социальных и экономических изменений в обществе, которые привели к развитию урбанизма.

Израильские археологи нашли затопленную неолитическую деревню у северного побережья Израиля. Их находка подтвердило теорию, что человеческое сообщество может успешно адаптироваться к экстремальным условиям засухи, что и произошло около 6200 года до н. э.

Раскопки на участке "Хабоним Север" у побережья Кармель, начались в 2020 году. Восемь тысяч лет назад это была довольно большая и развитая деревня, но сейчас это место находится на дне моря под 3-метровой толщей воды.

Находки археологов показали, что люди могут успешно передавать из поколения в поколение жизненные и экономические знания и создавать новые стратегии выживания в условиях "значительной климатической неопределенности".

Найденные артефакты доказывают, что в прибрежной зоне восточного Средиземноморья в этот период люди охотились на диких животных, ловили рыбу, возделывали некоторые виды растений, одомашнили овец и коз и владели гончарной технологией.

Исследователи отметили, что люди способны приспособиться к изменяющемуся климату, "особенно в прибрежных районах, где есть доступ к пресной воде и морским ресурсам".

На месте раскопок также обнаружили множество черепков керамических предметов, некоторые из которых явно были изготовлены в другой местности. Это дает основания предположить, что в период большой засухи люди не просто выживали, но и вели активную торговлю с отдаленными поселениями.

"Это была очень нестабильная среда. Время от времени случались неурожаи. Изменение уровня моря также привело к повышению солености прибрежных колодцев, поэтому им пришлось рыть новые", – рассказал профессор Асаф Ясур-Ландау, директор Института морских исследований в Хайфе.

Тем не менее именно в этот период "адаптации к новой реальности" человечество научилось делать керамику и создавать фигурки людей и животных из глины, что говорит о культурном развитии человеческого общества – самого живучего вида на Земле.

Напомним, артефакт возрастом 1800 лет был найден на раскопках древнегреческого города. Предположительно, античная статуя была переделана в эпоху средневековья и служила украшением фонтана на городской площади древнегреческого города Филиппы.

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