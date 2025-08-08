Самый зрелищный звездопад года: когда его можно будет увидеть в Украине

Метеорит / © pixabay.com

Реклама

В ночь на среду, 13 августа, над территорией Украины будет виден один из самых ярких метеорных дождей года, поток Персеиды.

Об этом сообщает Space.com.

Персеиды — это ежегодное астрономическое явление, которое происходит, когда Земля проходит через облако обломков кометы Свифта-Туттля. Маленькие частицы, часто размером не больше песчинок, влетают в земную атмосферу на бешеной скорости — до 59 километров в секунду — и мгновенно сгорают, образуя яркие вспышки, которые мы воспринимаем как «падающие звезды».

Реклама

Лучшее время для наблюдения за метеорами — поздняя ночь и предрассветные часы.

Однако зрелище этого года имеет одну особенность — высокий уровень освещения Луной. 80% освещенного диска сойдет вечером 12 августа и будет оставаться на небе до утра, омрачая большинство метеоров.

Несмотря на это, самые яркие из них все же будут видны невооруженным глазом, особенно в местах с минимальным световым загрязнением.

Астрономы советуют избегать искусственного освещения и дать глазам несколько минут адаптироваться к темноте, чтобы увидеть максимум небесного шоу.

Реклама

Ранее сообщалось, что Солнечная система столкнулась с загадочным межзвездным объектом.

Мы ранее информировали, что астрономы зафиксировали молчавший с 1964 года сигнал спутника.