Самый зрелищный звездопад года: когда его можно будет увидеть в Украине
В ночь на 13 августа жители Украины смогут наблюдать метеорный поток Персеиды.
В ночь на среду, 13 августа, над территорией Украины будет виден один из самых ярких метеорных дождей года, поток Персеиды.
Об этом сообщает Space.com.
Персеиды — это ежегодное астрономическое явление, которое происходит, когда Земля проходит через облако обломков кометы Свифта-Туттля. Маленькие частицы, часто размером не больше песчинок, влетают в земную атмосферу на бешеной скорости — до 59 километров в секунду — и мгновенно сгорают, образуя яркие вспышки, которые мы воспринимаем как «падающие звезды».
Лучшее время для наблюдения за метеорами — поздняя ночь и предрассветные часы.
Однако зрелище этого года имеет одну особенность — высокий уровень освещения Луной. 80% освещенного диска сойдет вечером 12 августа и будет оставаться на небе до утра, омрачая большинство метеоров.
Несмотря на это, самые яркие из них все же будут видны невооруженным глазом, особенно в местах с минимальным световым загрязнением.
Астрономы советуют избегать искусственного освещения и дать глазам несколько минут адаптироваться к темноте, чтобы увидеть максимум небесного шоу.
