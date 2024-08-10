Самый зрелищный звездопад года: когда и как увидеть метеорный поток Персеиды

Ярчайшее астрономическое явление года – метеорный поток Персеиды – достигнет своего пика 11-13 августа. Зрелищный звездопад можно увидеть в ночные часы от полуночи почти до рассвета.

Об этом пишет BBC.

Метеорный поток Персеиды также одно из самых продолжительных астрономических явлений: первые его метеоры можно было увидеть в июле, а продлится звездопад почти до конца августа. Во время пиковой интенсивности на ночном небе за час можно увидеть по меньшей мере сотню падающих звезд.

Увидеть звездопад Персеид можно невооруженным глазом в любой точной планете, но небо должно быть безоблачным.

Откуда взялся метеорный поток Персеиды

Поток Персеиды – это следы обломков, оставленных кометой Свифта-Туттля, прилетевшей из созвездия Персея, что и обусловило его название.

Мы видим метеоры, как яркие "звезды", мгновенно проносящиеся по небу, когда Земля проходит сквозь поток обломков комет или астероидов. Фактически это космический мусор, который сгорает в атмосфере нашей планеты.

По словам старшего астронома Королевской обсерватории в Гринвиче доктора Грегори Брауна, Персеиды являются одним из самых быстрых метеорных потоков.

"Они двигаются со скоростью до 60 км в секунду, но размером они примерно с точки краски или песчинки, падающие в атмосферу. Хотя они создают довольно блестящее световое шоу, у них нет никакого шанса удариться о землю. И даже если бы они упали, они настолько крохотные, что не нанесут никакого вреда", – объяснил ученый.

Как правильно наблюдать за Персеидами

Астрономы советуют уделить наблюдениям не менее получаса, а лучше больше времени. Лучшим для наблюдения будет открытая местность со свободным обзором неба и подальше от источников искусственного освещения.

"Смотрите на как можно большую часть неба и подождите, дайте своим глазам привыкнуть к темноте. И в конце концов, если вам повезет и небо будет ясным, в течение часа или около того вы должны увидеть по крайней мере несколько метеоров", – посоветовал доктор Браун.

Напомним, в Море Спокойствия на Луне расположена по крайней мере одна лавовая трубка, которая может хранить девственные показания лунного вулканизма. Теперь ученые нашли "парадную дверь" к недрам спутника Земли, которые могут открыть его тайны.

Читайте также: