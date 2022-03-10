Санкции против РФ и помощь украинцам: как Google поддержал Украину в войне против России

Google блокирует российскую пропаганду и приостановила рекламу в РФ.
Компания Google с начала нападения России поддерживает Украину.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
Министр собрал подборку того, как Google помогает Украине:
- Санкции: приостановили рекламу Google в России — большую часть коммерческой деятельности в РФ, в том числе рекламу на ресурсах Google и в сетях по всему миру для всех российских рекламодателей, новые подписки на Cloud, Google Pay, функционал для большинства сервисов и монетизации для зрителей YouTube в РФ. Однако все бесплатные сервисы, такие как поиск, Gmail и YouTube по-прежнему там работают.
- Российская пропаганда. Продолжается работа по значительному ограничению рекомендаций по всему миру для ряда российских государственных СМИ на платформах Google. В Европе удаляются из Google Play программы российских государственных СМИ – RT и Sputnik. Согласно Регламенту Совета ЕС (ЕС) 2022/350 компания удалила RT и Sputnik из результатов поиска в Европейском Союзе.
- Google maps. Для безопасности украинцев временно отключили некоторые функции Google Maps в Украине, в частности, информацию о автомобильном трафике и загруженности дорог. Добавили информацию о центрах для беженцев и мигрантов в соседних странах.
- Защита от DDoS-атак. Расширили право на участие в Project Shield, бесплатной защите от DDoS-атак, чтобы украинские правительственные вебсайты и посольства по всему миру могли оставаться в сети, защищать себя и продолжать предлагать свои важнейшие услуги. Более 150 сайтов используют эту технологию.
- Информация для беженцев. С 10 марта владельцы гостиниц в соседних с Украиной странах могут указать в своем бизнес-профиле, предлагают ли они бесплатное или льготное размещение для беженцев. Местные предприятия могут публиковать в своем профиле в поиске и на картах информацию о помощи украинцам.
- Юридическая и психологическая поддержка. В кампусе Google Startups Campus в Варшаве будут оказывать юридическую и психологическую поддержку беженцам из Украины. Google выделяет 10 миллионов долларов местным организациям, помогающим беженцам, прибывающим в Польшу, а также неправительственным организациям в Словакии, Румынии и Венгрии.
- Уведомление о воздушной тревоге. По просьбе и при поддержке правительства Украины приступили к развертыванию системы быстрого оповещения о воздушной тревоге для телефонов Android в Украине. Эта работа является дополнением к существующим в стране системам уведомления о воздушных атаках.
Напомним, облачный сервис Google Cloud прекратил регистрацию новых пользователей из России.
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