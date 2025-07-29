"Сбор на НЛО-перехватчики": таинственная комета спровоцировала волну мемов о пришельцах

Мем об НЛО и инопланетянах, которые якобы прибыли на Землю / © соцмережі

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Комета 3I/ATLAS, которую астрономы обнаружили в начале июля, не только заинтриговала научное сообщество, но и неожиданно стала поводом для шуток в соцсетях. Известный астрофизик Ави Лоеб предположил, что это может быть инопланетный аппарат. В Украине же новость быстро превратилась в Интернет-мем: пользователи в шутку предложили начать «сбор на НЛО-перехватчики».

Все о комете 3I/ATLAS, пришельцах и шутках украинцев читайте на ТСН.ua.

В начале июля ученые из Оксфордского университета зафиксировали загадочный межзвездный объект, который, по их мнению, может быть самой древней кометой из всех известных человечеству. Пока астрономическое сообщество размышляло над ее происхождением, американское издание The New York Post опубликовало материал, в котором предположило, что Землю могут атаковать пришельцы.

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Журналисты сослались на размышления известного гарвардского астрофизика Ави Лоеба, который не исключил, что объект 3I/ATLAS «может быть разумно управляемым инопланетным кораблем, который наблюдает за Землей, возможно, с враждебными намерениями».

В Украине это предположение вызвало целую волну иронии в соцсетях. Пользователи — среди них немало военных — в шутку предложили немедленно начать «сбор на сбивание НЛО» и «сбор на НЛО-перехватчики».

Шутки и мемы об НЛО и инопланетянах

Украинцы, закаленные полномасштабной войной, отнеслись к новости о потенциальном прибытии инопланетян с юмором и даже воодушевлением.

«Наконец-то!» — так прокомментировал эту историю в Facebook военный Кирилл Сазонов.

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Подобные реакции опубликовали и другие бойцы и волонтеры.

Часть авторов иронично интересовалась, «на чьей они стороне?», а военнослужащий Саид Исмагилов поделился шутливым мемом, где украинский солдат просит пришельца произнести слово «паляныця» — традиционное тестовое слово для выявления россиян.

Мем про НЛО / © соцмережі

Случались и более дерзкие комментарии.

Мем про инопланетян / © соцмережі

«Может кто-то боится и переживает. Но скажу объективно, украинцев уже ничем не удивишь. Сделаем сбор на „сбивание НЛО“ и спасем мир», — написал военный эксперт Виктор Таран.

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Телеканал из Хмельницкой области использовал ситуацию для продвижения плаката третьей штурмовой бригады с лозунгом: «Готовы к любому сценарию». Слоган стал основой для мемов, где военнослужащий позирует рядом с побежденным инопланетянином. Один из пользователей подписал изображение словами: «Они не знают, во что ввязываются».

Были и шутки о том, что таинственный объект — это украинские зароботчане, которые возвращаются домой. Другие не сомневались, что «Трамп с инопланетянами заключит сделку!»

Было и обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который в то время подвергался критике из-за скандального закона об антикоррупционных органах.

«Вова, они тебя предупреждают», — написал один из пользователей в соцсети.

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Мем про инопланетян / © соцмережі

Мем про инопланетян / © соцмережі

© соцмережі

© соцмережі

© соцмережі

© соцмережі

© соцмережі

Что говорят об инопланетянах ученые?

Предположение о возможном искусственном происхождении объекта 3I/ATLAS предложил профессор Гарварда Ави Лоеб. 16 июля он вместе с коллегами — Адамом Гиббердом и Адамом Кроулом из Инициативы межзвездных исследований в Лондоне — опубликовал научную статью «Является ли межзвездный объект 3I/ATLAS инопланетной технологией?»

Впрочем, как объясняет сам Лоеб в колонке для Medium, эта идея не является научной гипотезой в классическом понимании, а скорее «педагогическим упражнением» — способом объяснить сложные явления астрофизики.

Авторы статьи обратили внимание на ряд «аномальных характеристик» кометы, в частности необычную траекторию и слишком высокую скорость. Но их анализ — скорее интеллектуальный эксперимент, а не утверждение о пришельцах.

Однако некоторые ученые отнеслись к этому скептически. Как отмечает издание LifeScience, другие исследователи назвали версию об инопланетной технологии «чушью» и настаивают, что все свидетельства указывают на естественное происхождение объекта.

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Телескоп Европейского комического агентства получил изображение траектории кометы 3I/Atlas

Лоеб уже не впервые выдвигает подобные теории. Он возглавляет проект «Галилео», цель которого — выявление возможных техносигнатур или доказательств существования НЛО. В 2023 году профессор даже организовал экспедицию в Тихий океан, где, по его словам, были найдены обломки инопланетного устройства. Однако эти выводы были поставлены под сомнение другими учеными.

Ранее Лоэб также заявлял, что загадочный объект 'Oumuamua, обнаруженный в 2017 году, мог быть «инопланетным зондом» из-за его аномальных характеристик.

Что известно о самой комете 3I/ATLAS?

Объект 3I/ATLAS был зафиксирован 1 июля с помощью телескопа ATLAS в Чили. На тот момент комета находилась на расстоянии около 570 млн км от Солнца и летела с бешеной скоростью — более 210 тыс. км/ч.

Уже на следующий день астрономы подтвердили ее межзвездное происхождение. Наблюдения показали, что это большая комета с облаком газа, льда и пыли, достигающая 24 км в длину. Оксфордские ученые предположили, что объект может быть старше Солнечной системы на 3 млрд лет — ее возраст потенциально превышает 7 млрд лет.

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Это лишь третий случай в истории, когда человечество зафиксировало межзвездный объект. До этого были 1I/'Oumuamua (2017) и 2I/Borisov (2019).

Ученые считают, что 3I/ATLAS, вероятно, сформировалась рядом с древней звездой, и преимущественно состоит изо льда. Когда комета приблизится к Солнцу, на ее поверхности начнется испарение — появится хвост, который можно будет увидеть с Земли в любительские телескопы.

Астрономы ожидают, что запуск нового мощного телескопа имени Веры Рубин в Чили позволит в ближайшие годы обнаружить еще десятки межзвездных объектов — от 5 до 50.

К слову, ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Пентагон умышленно подпитывал мифы об НЛО в США. Так, американские военные фабриковали доказательства инопланетных технологий и позволяли распространяться слухам, чтобы скрыть реальные секретные программы вооружений.

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