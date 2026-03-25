Сброшенная со стратосферы плюшевая игрушка Эми установила рекорд — фото

Реклама

Британская технологическая компания Raspberry Circle установила уникальный рекорд, скинув плюшевую игрушку из стратосферы.

Об этом пишет New York Post.

Ее героиня - Эми, желто-зеленое мягкое существо весом 255 граммов - 4 марта достигло высоты 35 484 метра над Кингстоном, штат Нью-Йорк, на борту высотного воздушного шара.

Реклама

После разрыва шара игрушка мягко приземлилась на дерево в Виндзоре, штат Коннектикут, сообщил генеральный директор компании Сачин Рауль.

Эми подана в Агентство сертификации мировых рекордов для официального установления рекорда и компания ожидает подтверждения. Приключения Эми освещаются на странице в Instagram, где она уже собрала более миллиона подписчиков и более 65 миллионов просмотров.

Плюшевая игрушка Эми

Некоторые наблюдатели предполагали, что плюшевая игрушка могла сгореть при спуске, но физик-теоретик Ави Лоэб объяснил, что ее низкая плотность и невысокая максимальная скорость позволили избежать перегрева.

«Метеоры сгорают из-за огромной скорости и выделяемого тепло при замедлении в атмосфере. Мягкая игрушка может безопасно долететь до Земли», — отметил Лоеб.

Реклама

Сначала Эми была создана как искусственный интеллектуальный компаньон, но впоследствии компания начала сбрасывать реальные «мини-воспитанников» с растущей высоты. По замыслу Raspberry Circle, это вдохновляет молодежь больше проводить время на открытом воздухе. Кроме того, компания в шутку добавляет к сбросу один миллиметр высоты при каждом новом подписчике Instagram.

