Счета по воде станут вдвое больше: ученые объяснили, к чему здесь изменение климата

Тарифы на воду могут вырасти из-за изменения климата / © pexels.com

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В некоторых городах изменение климата может существенно увеличить расходы домохозяйств на водоснабжение. Исследователи из Стэнфордского университета пришли к выводу, что в условиях засух и повышения температуры счета за воду могут почти удвоиться уже к середине века.

Об этом сообщило издание Earth.com.

Эксперты отмечают, что стоимость водоснабжения в США растёт уже не первый год. Основными причинами стали износ трубопроводов, устаревшая инфраструктура и длительная отсрочка необходимых ремонтных работ. За последние 20 лет тарифы росли примерно в три раза быстрее, чем инфляция, а теперь дополнительное давление на систему оказывает ещё и изменение климата.

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Для проведения исследования ученые выбрали город Санта-Круз в Калифорнии, где проживает около 96 тысяч человек. Почти 95% воды населенный пункт получает из ручьев и одного водохранилища, поэтому объемы водоснабжения в значительной степени зависят от количества осадков. Исследователи отмечают, что город уже ввел ряд мер по экономии воды, в том числе использование водосберегающих приборов и сокращение полива, из-за чего потенциал для дальнейшего снижения потребления остается небольшим.

В рамках данной работы ученые разработали модель, учитывающую климатические сценарии, развитие водной инфраструктуры, структуру тарифов и поведение потребителей. Она позволяет оценить, как строительство дорогостоящих объектов, в частности опреснительных станций или комплексов повторного использования сточных вод, повлияет на суммы в счетах. Также модель учитывает, что с ростом тарифов люди начинают потреблять меньше воды, а это, в свою очередь, меняет работу всей системы.

Результаты моделирования показывают, что в условиях более жаркого и засушливого климата к середине века средний счет за воду в Санта-Крузе может вырасти почти вдвое. В то же время доля домохозяйств, для которых расходы на воду превысят рекомендуемый уровень доступности, может увеличиться с 19% до 35%. Согласно рекомендациям Агентства по охране окружающей среды США, расходы на водоснабжение не должны составлять чрезмерную долю семейного бюджета.

По прогнозам, сильнее всего последствия подорожания ощутят семьи с низкими доходами. Для них средний ежемесячный платеж может вырасти примерно с 60 до 111 долларов в пересчете на современный уровень цен. Исследователи предупреждают, что для отдельных семей расходы на воду могут достигать трети дохода, вынуждая сокращать расходы на продукты, медицинские услуги и другие первоочередные нужды.

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По выводам авторов работы, ключевым фактором подорожания станет сокращение количества осадков. Из-за дефицита водных ресурсов коммунальным службам придется использовать альтернативные, более дорогие источники водоснабжения. Дополнительные риски будут создавать резкие переходы между дождливыми и засушливыми годами, ведь единственное водохранилище города не способно накапливать достаточные запасы воды на длительные периоды засухи.

В ходе исследования также были проанализированы несколько сценариев развития водной системы. Один из них предполагал отсрочку масштабных инвестиций, что позволяло сдержать рост тарифов, но делало систему менее устойчивой к засухам. Другой вариант предполагал раннее строительство новых объектов, в частности опреснительных установок. Это повышало надежность водоснабжения, однако в то же время приводило к существенному увеличению счетов для потребителей.

Учёные считают, что подобные проблемы могут возникнуть не только в Санта-Крузе. По их словам, предложенную модель можно применить и к другим городам, в частности к Лос-Анджелесу, Сан-Диего, Сан-Франциско, а также к Кейптауну и Мельбурну. Авторы исследования отмечают, что при нынешней системе финансирования обеспечить одновременно адаптацию к изменению климата и доступные тарифы на воду будет все сложнее, а решить этот вопрос силами одних лишь местных коммунальных служб вряд ли удастся.

Напомним, что глобальное потепление снижает урожайность основных культур и создает риски для миллиардов людей. Больше всего от этого могут пострадать страны, зависимые от сельского хозяйства.

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