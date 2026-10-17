Считали исчезнувшим видом более века: ученые случайно наткнулись на редких пауков

В лесах Мадагаскара нашли новый вид паука / Изображение, сгенерированное ИИ

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В тропических лесах на севере Мадагаскара ученые обнаружили новый вид паука-прыгуна — томоцирба великопала (Tomocyrba ankihiberta). В то же время исследователи обнаружили свежие экземпляры другого представителя этого рода — томоцирбы обезглавленной (Tomocyrba decollata), которую не обнаруживали более 120 лет. Ранее ученые могли изучать ее преимущественно по старым музейным образцам.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале «Африканские беспозвоночные» (African Invertebrates).

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Где нашли новый вид паука

Открытие стало результатом двух экспедиций в северную часть Мадагаскара. Исследователи работали в заповедной местности Магимборондро и природном парке Макира вблизи города Маруанцетра.

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Томоцирба великопала была обнаружена в тропическом лесу на высоте около 1500 метров над уровнем моря. Самца и самку собрали еще во время экспедиции 2019, но определить, что они принадлежат к отдельному виду, удалось лишь после детального изучения.

Пауки-прыгуны хорошо видят и могут прыгать на добычу или спасаться от опасности. Представители рода томоцирба живут только на Мадагаскаре. Этот род известен науке с 1900 года, однако его исследовали очень мало: в течение большей части XX века новых сведений об этих пауках почти не появлялось.

Чем особен новый паук

На первый взгляд, томоцирба великопала не имеет необычных внешних признаков. Однако даже близкие виды могут отличаться мельчайшими деталями строения тела. Именно они помогают ученым выяснить, идет ли речь об уже известном пауке или о новом виде.

У этого паука исследователи обратили внимание на небольшой отросток на одном из придатков самца. По форме он напоминает большой палец и отличается от соответствующей части тела его близкого родственника — бородатой томоцирбы (Tomocyrba barbata).

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Название нового вида также связано с этой особенностью. Она происходит от малагасийского слова ankihibe, означающего «большой палец», соединенного с научным сокращением RTA, обозначающим соответствующий отросток. Таким образом название отсылает к характерной детали строения паука.

Различия нашли и у самок. В частности, у томоцирбы крупнопалого есть две половые поры, тогда как у близкого вида томоцирбы Берни (Tomocyrba berniae) — одна. Такие особенности помогли исследователям подтвердить, что они сталкиваются с ранее неизвестным видом.

Паука снова нашли после 120 лет

Не менее важной стала история обезглавленной томоцирбы. Этот вид впервые описали более столетия назад по образцам, собранным вблизи залива Антонгиль. Более поздние исследователи изучали старые музейные экземпляры, которые со временем потеряли часть расцветки. Поэтому отдельные особенности их строения было сложно разглядеть.

В сентябре 2023 года в природном парке Макира ученые обнаружили двух самцов и одну самку этого вида. Это первые свежие образцы обезглавленной томоцирбы, обнаруженные более чем за 120 лет. Место находки расположено примерно в 30 километрах от предполагаемого места, где собрали первые экземпляры.

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Новые образцы позволили подробнее описать паука и рассмотреть особенности его строения, которые раньше оставались недостаточно изученными. В частности, исследователи впервые смогли подробно изобразить внутреннее устройство половой системы самки.

Почему открытие важно

Мадагаскар считают одним из важнейших центров биоразнообразия в мире. Многие животные и растения острова не встречаются больше нигде на планете. В то же время, тропические леса страдают от вырубки, разделения на изолированные участки и изменения климата.

История томоцирба показывает, сколько неизвестного может скрывать даже давно описанный наукой род. Один вид удалось определить благодаря тщательному исследованию собранных образцов, а другой — изучить заново после более чем столетнего перерыва.

Такие открытия помогают лучше понять разнообразие пауков и их эволюцию. В то же время, они напоминают о важности сохранения тропических лесов, где живут многочисленные малоизученные организмы.

Какими необычными бывают пауки

Различные виды пауков выработали удивительные способы выживания. К примеру, в Амазонке нашли паука, который внешне напоминает паразитический гриб и даже копирует его поведение. Такая маскировка под гриб помогает ему оставаться незаметной для потенциальных врагов.

Остальные пауки полагаются не на маскировку, а на скорость. В ходе исследования 258 видов ученые признали паука-охотника из Австралии самым быстрым пауком в мире: он способен передвигаться со скоростью около 3,6 метра в секунду. Особые способности этого паука-рекордсмена показывают, насколько разными могут быть способы охоты и передвижения этих животных.

Несмотря на страх, который пауки часто вызывают у людей, они играют немаловажную роль в природе, помогая контролировать численность насекомых. Большинство видов не представляют опасности для человека, поэтому уничтожать их без надобности не стоит. Их присутствие помогает поддерживать естественное равновесие, а роль пауков в экосистеме значительно важнее, чем может показаться на первый взгляд.

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