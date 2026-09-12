Считали обычной анакондой: ДНК 6-метрового гиганта поразила ученых

Анаконда Eunectes akayima. Фото: Фернандо Флорес/CC BY-SA 3.0

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Во время экспедиции в эквадорскую Амазонию учёные обнаружили новый вид зелёной анаконды. Исследование проводилось параллельно со съёмками сериала National Geographic с участием актёра Уилла Смита.

Об этом сообщило издание Daily Galaxy.

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Команда учёных работала на территории коренного народа ваорани в провинциях Орельяна и Пастаса. Именно местные охотники помогли исследователям найти крупных анаконд в речных системах и взять у них образцы тканей прямо в воде.

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Дальнейший генетический анализ привёл к неожиданному результату. Выяснилось, что анаконды из северной части Южной Америки генетически отличаются от обитающих в Бразилии. Новый вид получил название северная зеленая анаконда — Eunectes akayima.

Эти два вида разошлись миллионы лет назад

Несмотря на почти одинаковый внешний вид змей, анализ ДНК выявил различие между Eunectes akayima и южной зелёной анакондой Eunectes murinus на уровне 5,5%. По оценкам исследователей, их эволюционные линии разошлись почти 10 миллионов лет назад.

Учёные также зафиксировали разницу в размерах. Анаконды, исследованные в Эквадоре, в целом оказались длиннее бразильских сородичей. Среди крупных самок разница была менее заметной, однако эквадорские особи в среднем были примерно на метр длиннее.

Экспедицию возглавил профессор Университета Квинсленда Брайан Фрай. В состав команды также вошел специалист по анакондам Хесус Ривас из Университета Хайлендс в Нью-Мексико. В течение десяти дней учёные вместе с охотниками из племени ваорани передвигались по региону Бамено на каноэ.

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По словам Фрая, одна из самок анаконды, которую встретила команда, достигала 6,3 метра в длину. В то же время рассказы о змеях длиной более 7,5 метра и весом около 500 кг исходят от представителей народа ваорани и не касаются животных, которых ученые непосредственно измерили во время этой экспедиции.

В анакондах обнаружили следы промышленного загрязнения

Исследователи также использовали образцы тканей змей, чтобы оценить влияние нефтедобычи на экосистему Амазонии. Анаконды находятся на вершине пищевой цепи, поэтому в их организме могут накапливаться загрязняющие вещества, которые попадают в воду и в организмы других животных.

Анализ показал, что в организме самцов содержалось до десяти раз больше свинца и кадмия, чем у самок. Учёные связывают такую разницу с рационом: самцы чаще охотятся на болотных птиц, тогда как самки — на наземных животных.

К научной работе привлекли также представителей народа ваорани, которые были указаны в числе соавторов исследования. В дальнейшем команда Брайана Фрая планирует изучать, как нефтехимические вещества, попадающие в окружающую среду в результате разливов нефти, могут влиять на фертильность и размножение анаконд и других видов Амазонии.

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Напомним, что палеонтологи обнаружили в Северной Америке окаменелости ранее неизвестного вида рептилий, которые успешно процветали сразу после глобального вымирания динозавров.

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